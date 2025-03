Bari, Sos Città: "Incuria e abbandono in Piazzetta Margherita"

BARI - Piazzetta Margherita è una piacevolissima area di socializzazione presente in corso Alcide De Gasperi, tra viale Kennedy e via Morea, che purtroppo vive da anni una situazione di incuria e abbandono, mai oggetto di interventi di riqualificazione da parte delle diverse amministrazioni comunali nel corso degli anni."La piazza purtroppo non si prenda in condizioni civili" - denuncia Danilo Cancellaro, Presidente di Sos Città - "Ci sono mattonelle sconnesse e mancanti, cordoli devastati, rattoppi, buche e addirittura uno scivolo per disabili completamente inutilizzabile a causa del sollevamento dell'asfalto per via delle radici degli alberi" - prosegue Cancellaro - "Tutto questo denota e manifesta l'assenza totale di manutenzione, un'assenza che da anni caratterizza questa piazzetta che non è stata mai oggetto di riqualificazione nonostante le diverse attività commerciali presenti e la grandissima potenzialità commerciale dell'area che potrebbe dare impulso economico a tutto il quartiere" - conclude."Siamo stati contattati da alcuni cittadini residenti che lamentano proprio l'assenza di progettualità in torno a questa piazzetta. Nei nostri sogni potrebbe diventare un'area dedicata alle famiglie con zone di sosta e socializzazione per condividere i diversi momenti della vita, ma anche ai bambini e ai nostri amati amici a 4 zampe con un'area di sgambamento a loro dedicata dal momento in cui sono assenti nel resto della zona" - aggiunge Dino Tartarino, vice presidente di Sos Città - "Questa piazzetta non può restare abbandonata! Noi non ci stiamo perché è giusto valorizzare e migliorare quello che abbiamo prima ancora di progettare e sviluppare aree nuove" - conclude."Per questo vogliamo lanciare un appello al sindaco Vito Leccese affinchè si possa cominciare a prendere in considerazione realmente l'idea di riqualificare questa piazza ponendoci a completa disposizione nel collaborare con i cittadini per sviluppare progetti e idee a sostegno delle famiglie del quartiere, ma anche dei tantissimi commercianti che in Piazzetta Margherita hanno deciso investire i loro soldi e i loro risparmi" - concludono Cancellaro e Tartarino.