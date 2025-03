Brindisi, rinviato a giudizio Adamo Sardella: è accusato dell’omicidio della cognata Irene Margherito

BRINDISI – Il Gup del tribunale di Brindisi, Simone Orazio, ha disposto il rinvio a giudizio per Adamo Sardella, 55 anni, accusato dell’omicidio volontario aggravato dai futili motivi della cognata, Irene Margherito. I fatti risalgono al 26 maggio 2024, quando la donna, 47 anni, fu colpita alla nuca da un proiettile mentre si trovava all’interno della sua auto insieme al nuovo compagno, nell’area esterna di un’azienda a Mesagne. La vittima morì il giorno successivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.Sardella, attualmente detenuto in carcere, dovrà rispondere anche delle accuse di tentato omicidio nei confronti del compagno della vittima e di porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico. Secondo quanto emerso dalle indagini, all'origine del gesto ci sarebbero vecchi dissapori familiari.Il processo prenderà il via il prossimo 13 maggio davanti alla Corte d'Assise di Brindisi.