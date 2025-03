ProWein 2025, la Puglia vitivinicola a Düsseldorf: si è conclusa la fiera internazionale in Germania dedicata ai vini e ai distillati

DUSSELDORF - Innovazione e enoturismo, orange wine e bollicine insieme ai vini da vitigni autoctoni ed eroici. Anche per l’edizione 2025 il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale in stretta sinergia con Unioncamere Puglia ha portato l’eccellenza vitivinicola pugliese al ProWein di Düsseldorf, manifestazione internazionale strategica per il mondo del vino e dei distillati.“Al ProWein le aziende pugliesi hanno portato l’eccellenza vitivinicola unita alle opportunità esperienziali che la nostra regione può offrire sul fronte dell’enoturismo – ricorda l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia –. Abbiamo ribadito in un contesto internazionale e altamente profilato il valore positivo della combinazione tra vini di qualità, prodotti dell’agroalimentare e paesaggio pugliese. Lo abbiamo fatto mantenendo in equilibrio quelle che sono le nuove sperimentazioni dal campo alla botte con la valorizzazione dei vini prodotti da vitigni identitari della nostra Puglia”.Dal 16 al 18 marzo nell’enoteca regionale Vinotech allestita nella Hall 16 Isola 16G69 della Messe di Düsseldorf, buyer selezionati e wine lovers hanno potuto avvicinarsi alle molteplici novità proposte dai produttori di vino pugliesi, in un confronto con importatori e distributori che in questa fiera tedesca ricercano sempre proposte innovative tra gli oltre 6.000 espositori arrivati in Germania da più di 60 Paesi.Durante la tre giorni del ProWein a di Düsseldorf tra le attività di coinvolgimento realizzate nell’area espositiva della Regione Puglia la giornalista Claudia Stern della rivista internazionale Vinum ha spiegato ai visitatori le opportunità della Puglia enoturistica mentre l’influencer Wine Gini ha proposto un percorso di assaggio a importatori e visitatori del ProWein, dedicata al riconoscimento geografico ed esperienziale dei vini pugliesi.