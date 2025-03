Carnevale di Putignano: l'edizione n.631 registra nuovi record

PUTIGNANO - Oltre 600 mila euro di incassi lordi e più di 85 mila presenze per una kermesse inclusiva e di grande successo.

L’edizione 631 del Carnevale di Putignano ha fatto registrare numeri straordinari, come emerso dalla conferenza stampa tenutasi nella Sala consiliare del Comune di Putignano. Presenti il Sindaco Michele Vinella, il Presidente della Fondazione Carnevale Danilo Daresta, i membri del Consiglio di Amministrazione, l’Assessore all’Innovazione Culturale e al Turismo Mariano Intini e i Direttori fundraising e sponsorship Gianfranco Mastrangelo e organizzativo Marco Lassandro.

Un Carnevale da record

Quest'anno il Carnevale ha offerto un’esperienza immersiva grazie ai 7 carri allegorici, 6 gruppi e 6 maschere di carattere, oltre a un ricco programma di 87 appuntamenti. Importanti gli ospiti nazionali che si sono alternati sui tre palchi principali, tra cui Le Vibrazioni, La Rappresentante di Lista, Pif, Nicola Lagioia e l’Orchestra della Notte della Taranta.

L’evento si è caratterizzato per un ambiente inclusivo e accessibile, con la prima edizione de La Sfilata dei Sapori e collaborazioni con realtà del territorio e istituzioni nazionali e internazionali.

Numeri e incassi dell’edizione 2025

Incassi e presenze

42.700 biglietti venduti nelle quattro giornate principali;

85.000 presenze totali ;

600.000 euro di incassi lordi ;

Incremento delle entrate nonostante il maltempo.

Entrate proprie

Sponsorizzazioni: 170.000 euro ;

Sponsorizzazioni on-site: 85.000 euro (+132,9% rispetto al 2024);

Progetto imprenditori: 150.000 euro (14 aziende aderenti);

Offerta food: 98.684 euro (+137,9% rispetto al 2024);

Parcheggi: 34.281 euro di fatturato (+69,4% rispetto al 2024).

Visibilità e attenzione mediatica

Il Carnevale ha totalizzato 15,5 milioni di visualizzazioni sui social, con una crescita significativa su Instagram (+28%) e Facebook (+6%). L’evento ha ricevuto 180 citazioni stampa su media locali e nazionali, con servizi su TG1, TG2, SkyTg24, RaiPlay, La Stampa e La Repubblica. Grande novità è stata la creazione della pagina social Fondazione Carnevale di Putignano.

L’app del Carnevale e il voto popolare

Per la prima volta, è stata lanciata un’app per il voto popolare del carro preferito. 3.500 download e 2.466 voti espressi, con un forte coinvolgimento della comunità locale (57% putignanesi, 43% visitatori). Il 98,9% dei partecipanti ha dichiarato di voler tornare per le prossime edizioni.

Partnership strategiche e relazioni istituzionali

Tra le collaborazioni più importanti:

Aeroporti di Puglia, Regione Puglia e Ferrovie Sud Est ;

Fondazioni culturali come Notte della Taranta e Fondazione Pino Pascali ;

Enti internazionali come il Politecnico di Valencia e il Carnevale di Kattaro (Montenegro) ;

Borgo Egnazia, Travelarte (Grecia) e Grotte di Castellana.

Un Carnevale sempre più inclusivo

L’edizione 631 ha ricevuto il Premio Regionale per l’Inclusività grazie a progetti innovativi:

Accoglienza per persone con disabilità con Poste Italiane e AbilFesta;

“Carnevale al Buio” per non vedenti con Ubuntu APS;

Area Baby Melo per i più piccoli;

Collaborazione con Refugees Welcome Italia e Coop. Il Sogno di Don Bosco.

Le dichiarazioni

Sindaco Michele Vinella: «Sono estremamente soddisfatto del lavoro svolto dalla Fondazione Carnevale, che ha dimostrato la validità del modello di gestione adottato. Questa edizione è stata un primo passo importante per la crescita del nostro Carnevale».

Presidente Danilo Daresta: «Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Abbiamo ancora strada da fare per affermarci a livello internazionale, ma il percorso intrapreso è quello giusto. Il nostro obiettivo è far crescere il Carnevale con lavoro costante e strategico».

Il Carnevale di Putignano è organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano, con il sostegno di Città di Putignano, Regione Puglia e Ministero della Cultura - Direzione Spettacolo.