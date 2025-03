Castellana Grotte, truffa ai danni di un'anziana: arrestato un 18enne

CASTELLANA GROTTE - Un giovaneè stato arrestato indai Carabinieri dellanel pomeriggio di, con l’accusa diai danni di un’anziana. L’operazione rientra nelle attività di contrasto al fenomeno, sempre più diffuso, delle

I Carabinieri del Nucleo Operativo hanno seguito il giovane con un pedinamento partito da Polignano a Mare, fino a Castellana Grotte. Dopo aver parcheggiato l'auto in una via del centro, il sospetto è entrato in un condominio, uscendone pochi minuti dopo. I militari lo hanno subito bloccato, trovandolo in possesso di monili in oro e 300 euro in contanti.

La vittima, un’anziana di 85 anni, ha raccontato di aver ricevuto poco prima una telefonata sulla linea fissa da un giovane che, fingendosi suo nipote, l’aveva informata che suo figlio era trattenuto in caserma e che sarebbe passato un carabiniere a ritirare soldi e oro per il suo rilascio. Scossa dall’accaduto, l’anziana ha confermato la dinamica e il valore della refurtiva.

Grazie agli elementi raccolti, i Carabinieri hanno ricostruito un solido quadro probatorio e hanno arrestato il giovane, che su disposizione del PM di turno è stato trasferito alla Casa Circondariale di Bari. Il giorno successivo, il GIP di Bari ha convalidato l’arresto.

Si precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata in sede di processo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti.