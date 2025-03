Champions League: Feyenoord-Inter 0-2, i nerazzurri ipotecano il passaggio ai quarti

Inter fb

ROTTERDAM - L'Inter conquista una vittoria fondamentale nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, imponendosi per 2-0 sul Feyenoord a Rotterdam. Una prestazione solida per la squadra di Simone Inzaghi, che mette un piede nei quarti di finale con un successo convincente in terra olandese.

La partita si sblocca al 38', quando Marcus Thuram sfrutta al meglio un perfetto cross di Nicolò Barella e insacca la rete del vantaggio nerazzurro. I milanesi sfiorano il raddoppio già nel primo tempo con Lautaro Martínez e Kristjan Asllani, ma senza fortuna.

Dopo l’intervallo, l’Inter continua a spingere e trova il secondo gol al 50’ con il suo capitano, Lautaro Martínez, che finalizza un’azione corale della squadra e porta il risultato sul definitivo 2-0.

Grazie a questa vittoria, i nerazzurri si avvicinano con fiducia al match di ritorno, che si disputerà a San Siro. Un risultato importante che mette l’Inter in una posizione di vantaggio per continuare il suo cammino nella massima competizione europea per club.