Ciclismo: domenica 6 aprile l’Olympia Day a Bisceglie

BISCEGLIE - Emozioni, divertimento e sostenibilità si incontrano nel mondo del ciclismo, domenica 6 aprile a Bisceglie l’evento Olimpia Day ha l’ambizione di mostrarlo gratuitamente a tutti. L'iniziativa, pensata per promuovere i valori della bicicletta e rendere accessibili le e-bike Olympia a tutti, offre un’opportunità imperdibile per vivere una giornata di puro piacere, senza rinunciare a leggerezza e adrenalina.L’esperienza inizierà con l’accoglienza nel Bike Village, un’area dedicata per coccolare ogni ospite sin dal primo momento. Appena arrivati, i partecipanti potranno accreditarsi gratuitamente allo stand predisposto, dove avranno la possibilità di prenotare un test in bici e accedere a una speciale area food e deliziare il palato. Nel Village, numerosi partner saranno presenti per illustrare le ultime novità e proposte del settore: un’occasione unica per scoprire insieme a noi il vasto e diversificato universo del ciclismo. In particolare, Frama Sport metterà a disposizione la sua squadra di meccanici, sempre pronti ad assistere e a rispondere a qualsiasi dubbio, garantendo supporto e professionalità.L’evento si arricchisce ulteriormente grazie alla collaborazione di una squadra appassionata e competente: la Scuola di ciclismo ASD Ludobike racing team, gli appassionati bikers Francesco Lopolito, Mario Catalano e Giuseppe Mastrapasqua: garanzia di un’organizzazione impeccabile e di un’accoglienza calorosa in Largo Bartolomeo Colangelo. Durante la mattinata saranno proposti tre percorsi studiati per soddisfare ogni esigenza: una divertente gimkana per i più piccoli e per chi si avvicina alle due ruote con bici e un bike park di 5000 mq, luogo ideale per chi vuole cimentarsi con lo sterrato utilizzando le e-mtb messe a disposizione.Il momento clou della giornata sarà il bike test: un’occasione imperdibile per mettersi alla prova con le e-mtb Olympia, biciclette dal design aggressivo e dotate di telai in fibra di carbonio, soluzioni innovative. Queste biciclette offrono prestazioni sorprendenti che si apprezzano solo accomodandosi … in sella.«Olympia Day è molto più di un evento: è un’esperienza di sport, divertimento e condivisione», dichiara Piero Loconsolo, presidente della scuola di ciclismo Ludobike. «È l’occasione perfetta per affacciarsi al mondo del ciclismo, abbracciare l’innovazione e promuovere uno stile di vita sostenibile, coinvolgendo l’intera comunità in un’avventura unica».Un ringraziamento particolare agli sponsor che supporteranno l’iniziativa:Frama sport Barletta, RESET, Sp gioielli, Arca, Lt istituto di bellezza , Bisceglieapprodi, Motocicli ferrante, I'm chic e U Chiazzéire - Il Fruttivendolo Bisceglie Una menzione particolare anche per i partner istituzionali per il loro supporto: Comune di Bisceglie, Confcommercio Bisceglie, Pro Loco Bisceglie ,Centro Antiviolenza Save,Non perdete l’occasione di vivere una giornata indimenticabile: venite a scoprire il piacere del ciclismo, a divertirvi e a sostenere un’attività all’insegna dell’ecologia. Vi aspettiamo domenica 6 aprile a Bisceglie!