La collezione SS25 Icons di Columbia celebra l’individualità e lo spirito dell’esplorazione. Ispirata ai paesaggi mozzafiato dell’Oregon Outback e ai toni polverosi del deserto di Alvord, incarna la forza e la libertà dei cavalli selvaggi, riflettendo l’energia autentica della natura. Per la primavera 2025, Columbia reinterpreta questo territorio remoto e suggestivo, lontano dall’immaginario verdeggiante tipico dello stato.

Le tonalità della collezione evocano il passaggio dal giorno alla notte nell’Alvord Desert, un paesaggio unico dominato dal Playa, un vasto letto di lago asciutto incorniciato dalla catena montuosa delle Steens Mountain. Nonostante il clima estremo, questo deserto ospita una straordinaria biodiversità, tra cui ginepri, arbusti di artemisia e i leggendari Kiger Mustangs, simbolo della regione.

Progettati per adattarsi a ogni esigenza, i capi genderless combinano design sofisticati e dettagli funzionali, esprimendo il delicato equilibrio tra luce e oscurità. La collezione si distingue per colori freschi, tessuti innovativi e motivi dinamici, offrendo un mix perfetto di praticità e stile.

Columbia, marchio di punta della Columbia Sportswear Company di Portland, Oregon, crea abbigliamento, calzature, accessori e attrezzature innovative per gli appassionati di outdoor dal 1938. Columbia è diventato un marchio leader a livello mondiale incanalando la passione per la vita all’aria aperta e lo spirito innovativo in tecnologie e prodotti performanti che mantengono le persone calde, asciutte, fresche e protette tutto l’anno.

Per saperne di più, visitare il sito web dell’azienda all’indirizzo: www.columbiasportswear.it