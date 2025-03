Columbia. esplorare senza limiti non è mai stato così sostenibile

Columbia migliora l’esperienza dell’escursionismo grazie a HIKE DRY, la nuova collezione pensata per gli appassionati dell’outdoor che esigono performance senza compromessi. Innovazione tecnologica, protezione dagli agenti atmosferici e sostenibilità si fondono in una linea all’avanguardia, progettata per affrontare qualsiasi avventura con il massimo del comfort. Al centro di questa rivoluzione troviamo due tecnologie chiave: OutDry™ Extreme e Omni-Tech™ Eco, soluzioni d’eccellenza che garantiscono impermeabilità, traspirabilità e un ridotto impatto ambientale.

Progettata per sfidare le condizioni più estreme, OutDry™ Extreme rappresenta un passo in avanti radicale nel mondo dell’abbigliamento tecnico. A differenza dei tradizionali sistemi a membrana interna, questa tecnologia posiziona la barriera impermeabile direttamente all’esterno, eliminando la necessità di ulteriori strati protettivi. Il risultato? Una protezione immediata, senza compromessi sulla traspirabilità. Grazie alla sua struttura composta da trilioni di micropori per metro quadrato, OutDry™ Extreme assicura una ventilazione ottimale, mantenendo il corpo asciutto anche nelle condizioni più difficili. Le cuciture sigillate esternamente impediscono qualsiasi infiltrazione d’acqua, mentre l’interno in tessuto morbido garantisce un comfort superiore. Il design è completato dalla finitura Matte ODX, che unisce estetica contemporanea e funzionalità avanzata.

Con Omni-Tech™ Eco, Columbia risponde alla crescente domanda di materiali eco-compatibili senza sacrificare le prestazioni tecniche. Questa innovativa tecnologia impiega un guscio esterno realizzato in 100% poliestere riciclato, trattato con un rivestimento DWR privo di PFAS, che mantiene la sua efficacia anche dopo numerosi lavaggi e migliora la resistenza all’abrasione del 30%. L’elemento distintivo di questa soluzione è la membrana, composta per almeno il 25% da materiali di origine vegetale derivati da fondi di caffè riciclati. Un’idea rivoluzionaria, che combina protezione dagli agenti atmosferici, eccellente traspirabilità e una scelta responsabile per il pianeta. A completare la struttura, la fodera interna in poliestere riciclato, progettata per offrire morbidezza e massimo comfort a contatto con la pelle.

La collezione HIKE DRY incarna l’equilibrio perfetto tra innovazione, prestazioni e attenzione all’ambiente. Tra i modelli di punta, spiccano capi studiati per garantire una protezione ottimale in qualsiasi condizione climatica, consentendo agli esploratori di spingersi sempre più lontano.

