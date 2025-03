Coppa Puglia - Terza Categoria, nei quarti di finale brillano i portieri Michele Spadaro (Borgovilla Barletta) e Francesco Losappio (Virtus Andria)

È il momento della Coppa Puglia per le squadre della Terza Categoria pugliese – Bat girone unico. Lo scorso 22 marzo, al centro sportivo “Manzi – Chiapulin” di Barletta, sono andate in scena due delle quattro gare di andata valevoli per i quarti di finale. Gli accoppiamenti sono stati fatti tenendo conto dei piazzamenti ottenuti nella classifica finale del campionato. Dunque, la prima (Polisportiva) ha affrontato l'ottava (Atletico Bisceglie), la seconda (Virtus Andria) la settima (New Carpediem), la terza (Virtus Molfetta) la sesta (Borgovilla) e, infine, la quarta (Asd Trani) la quinta (Trinitapoli).

Al centro sportivo “Manzi – Chiapulin” di Barletta si è partiti con New Carpediem – Virtus Andria. La gara è terminata a reti inviolate nella prima frazione di gioco, salvo poi, nella ripresa, vedere salire in cattedra gli andriesi della Virtus Andria, che si sono portati sullo 0-2 nel giro di pochi minuti. I barlettani della New Carpediem hanno accorciato le distanze e, a quel punto, il protagonista della partita è diventato il numero 1 andriese, Francesco Losappio – classe 2002 – bravo in più occasioni a fermare le velleità di rimonta dei barlettani con almeno un paio di interventi di pregevole fattura.

Altro giro, altra corsa. In Borgovilla Barletta – Virtus Molfetta – quest’ultimi freschi vincitori del playoff di categoria, che ha sancito la promozione in Seconda Categoria – si è assistito a una girandola di gol. I padroni di casa sono passati in vantaggio, gli ospiti hanno ribaltato il risultato fino al 2-3. Nel mezzo, il portiere della squadra di casa, Michele Spadaro – classe 2005 – è stato il migliore in campo, protagonista di diverse parate che hanno negato la gioia del gol alla squadra ospite. La ciliegina sulla torta per l’estremo difensore barlettano è arrivata quando l’arbitro ha concesso un rigore per la squadra di casa nella parte finale della gara. Sul dischetto si è presentato proprio Spadaro che, oltre a saper parare, ha dimostrato di saper anche tirare… Decisivo in lungo e in largo! La partita è finita 3-3, con il discorso qualificazione rimandato alla gara di ritorno.