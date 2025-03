Pippo Crotti e il ritorno di ALIS a Bari: uno spettacolo da non perdere

ph_Fabio Casadei 77

BARI - A marzo il Palaflorio ospiterà ben quattro repliche dello spettacolo ALIS New World, un evento straordinario che riunisce un cast stellare composto dai migliori artisti internazionali del cirque e delle performing arts contemporanee. Acrobati, giocolieri, aerialisti ed equilibristi, selezionati tra i più talentuosi professionisti del settore, daranno vita a uno show mozzafiato, capace di sorprendere e affascinare il pubblico di tutte le età. Tra i protagonisti di questa incredibile avventura troviamo Pippo Crotti, esilarante Maestro di Cerimonia, che con la sua energia e ironia coinvolgerà gli spettatori in un viaggio magico.

Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo per scoprire qualcosa di più su ALIS New World e sul suo ruolo nello spettacolo.

Ciao Pippo, grazie per essere con noi oggi. Bari è pronta a riabbracciare "ALIS" dopo il successo dello scorso dicembre. Come descriveresti questa nuova edizione dello spettacolo?

È uno show completamente diverso! Con artisti di altissimo livello e una storia da raccontare. Un viaggio nel mondo delle meraviglie. Una celebrazione di Alis che diventa adulta, che dal mondo delle meraviglie entra nel mondo degli adulti.

Cosa rende "ALIS New World" così speciale, rispetto ad altri spettacoli simili?

Rispetto agli altri ha uno storytelling, un racconto, e l’interazione tra la Regina e il Cappellaio rende tutto molto organico e affascinante. È uno show a tutti gli effetti, con numeri di circo incredibili, messaggi significativi e tanto, tanto divertimento.

Qual è il tuo ruolo nello spettacolo e come riesci a rendere "ALIS" così coinvolgente?

Io sono il Cappellaio… un personaggio matto! Vuole a tutti i costi esibirsi, ma non ci riesce mai perché è sempre interrotto da qualcosa che succede. Coinvolgo anche il pubblico ed è sempre tutto molto divertente.

Cosa ci puoi anticipare sui numeri che verranno proposti in scena?

Ci sono tanti numeri di tantissime discipline circensi. Abbiamo un numero di trapezio bellissimo, un gruppo di giocolieri incredibili… basta, mi fermo qui! È uno spettacolo che va visto per capire davvero cosa sia. Vi assicuro che c’è il meglio del meglio.

Cosa ti piace di più del tuo lavoro e come ti prepari per ogni replica?

Io amo il mio lavoro. Mi piace sentire il pubblico ridere e vedere la gente emozionarsi. Per ogni replica non ho una preparazione precisa, solo tanta concentrazione… e poi quando salgo sul palco comincia il divertimento!

Per concludere, cosa non possono perdersi i baresi che assisteranno a "ALIS New World"?

Non possono perdere l'occasione di vedere questo show! Uno spettacolo nuovo, diverso, molto coinvolgente ed emozionante! Non fatevelo raccontare!