Corato, imbianchino trovato senza vita in un appartamento: Procura apre un’inchiesta per omicidio colposo

CORATO – La Procura di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Francesco Tedone, 62enne imbianchino originario di Trani. Il corpo dell’uomo è stato scoperto nella giornata di ieri all’interno di un appartamento situato nei pressi del centro cittadino di Corato, dove l’uomo era impegnato in lavori di ristrutturazione.

Secondo quanto finora emerso, l’abitazione risulterebbe disabitata e non è ancora stata resa nota l’identità dei proprietari. Sul corpo della vittima non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, ma non si esclude che il decesso possa essere stato causato da un improvviso malore.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari di Tedone, preoccupati dal suo mancato rientro a casa. Purtroppo, quando sono stati attivati i soccorsi, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Le indagini sono attualmente affidate ai Carabinieri, che stanno svolgendo i rilievi e cercando di ricostruire con esattezza le ultime ore di vita dell’imbianchino. La Procura valuterà nelle prossime ore se disporre l’esame autoptico sul corpo per chiarire definitivamente le cause del decesso.

L’intera comunità di Trani e Corato resta scossa dall’accaduto, mentre si attendono ulteriori sviluppi investigativi per fare piena luce sulla vicenda.