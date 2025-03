Crollo palazzina a Bari: gli alloggi per studenti destinati agli sfollati

BARI - Dopo il tragico crollo del palazzo in via De Amicis a Bari, arriva un'importante iniziativa per dare un immediato sostegno alle famiglie rimaste senza casa. L’Adisu Puglia, l’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario, ha messo a disposizione una decina di appartamenti inizialmente destinati agli studenti, per ospitare gli sfollati che hanno perso la loro abitazione o che sono stati costretti a lasciarla per motivi di sicurezza.

Il protocollo d’intesa tra Adisu e Comune di Bari potrebbe essere firmato già nelle prossime ore, permettendo così un rapido utilizzo degli alloggi. L’obiettivo è fornire una soluzione tempestiva per le persone colpite dall’emergenza, garantendo loro un tetto sicuro.

L’iniziativa rappresenta un segnale concreto di solidarietà da parte delle istituzioni, che si stanno mobilitando per affrontare le conseguenze di questa tragedia. L’Adisu, in collaborazione con il Comune, ha deciso di destinare le abitazioni libere ai cittadini in difficoltà, contribuendo ad alleviare la situazione di emergenza abitativa.

Resta ora da definire la durata dell’accoglienza e i criteri di assegnazione degli alloggi, ma l’intervento è già un passo avanti per dare un aiuto immediato a chi ha perso tutto.