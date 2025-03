Crollo di una palazzina a Bari, aperta inchiesta per crollo colposo: indagini in corso

BARI - Laha aperto un fascicolo con l’ipotesi di, al momento nei confronti di, dopo il cedimento parziale di un palazzo avvenuto nella serata di ieri, nel quartiere, tra

L'incidente ha destato preoccupazione e ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. La Polizia Scientifica, giunta sul luogo poco dopo il crollo, ha eseguito i primi rilievi e raccolto elementi utili per le indagini, tra cui fotografie e documentazione che potrebbero risultare fondamentali per gli sviluppi futuri.

Gli investigatori procederanno con gli interrogatori dei testimoni e inizieranno ad acquisire la documentazione riguardante la situazione dell’edificio, in particolare l'ordinanza di sgombero firmata il 24 febbraio dall’allora sindaco di Bari, Antonio Decaro. Quest’ordinanza indicava la necessità di evacuare la palazzina per ragioni di sicurezza, un atto che potrebbe avere rilevanza nelle indagini in corso.

Al momento non sono stati segnalati feriti gravi, ma l'accaduto ha suscitato forte allarme tra i residenti e le autorità locali, che ora dovranno fare chiarezza sulle cause del cedimento strutturale. Le indagini continueranno nelle prossime ore con l'obiettivo di comprendere se vi siano eventuali responsabilità legate al crollo e alla gestione della sicurezza dell'edificio.