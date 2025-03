Gigante e Zeppieri conquistano la qualificazione per Indian Wells

- Ottime notizie per il tennis italiano:si sono qualificati per il prestigioso torneodi, che si terrà negli Stati Uniti. Entrambi hanno ottenuto importanti vittorie nel secondo e ultimo turno delle qualificazioni, superando avversari di valore e dimostrando grande determinazione.

Matteo Gigante ha dominato l'olandese Botic Van De Zandschulp, imponendosi con un netto 7-5 6-0. Un risultato che esprime tutta la qualità del giovane talento italiano, che si è aggiudicato il primo set con fatica, per poi dominare nel secondo, chiudendo la partita in poco più di un'ora.

Anche Giulio Zeppieri ha avuto la meglio, superando il kazako Mikhail Kukushkin con il punteggio di 7-6 6-2. Dopo aver vinto un primo set molto equilibrato al tie-break, Zeppieri ha preso il controllo nel secondo, chiudendo l’incontro in modo convincente. Una qualificazione che rappresenta un altro passo avanti nella carriera del tennista italiano.

Oltre a Gigante e Zeppieri, si sono qualificati anche altri giocatori: l'americano Ethan Quinn ha battuto il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 7-6 6-2, mentre il francese Hugo Gaston ha avuto la meglio su Eliot Spizzirri, con un netto 6-0 6-1. Successo anche per il bosniaco Damir Dzumhur, che ha superato il moldavo Radu Albot per 6-4 6-3.

Il georgiano Nikolosz Basilashvili ha sconfitto il giapponese Yasutaka Uchiyama con il punteggio di 6-4 3-6 6-3, mentre l'americano Colton Smith ha avuto la meglio sul russo Pavel Kotov con un 6-3 7-6. In altre sfide, il polacco Kamil Majchrzak ha eliminato il cileno Cristian Garin con il punteggio di 7-6 6-2, mentre lo spagnolo Pablo Carreno Busta ha vinto contro il canadese Alexis Galarneau per 7-6 6-3. Infine, l'australiano Adam Walton ha prevalso sull'americano Michael Mmoh con il punteggio di 6-4 2-6 6-1.

Con queste qualificazioni, Gigante e Zeppieri si preparano ad affrontare un torneo prestigioso come l'ATP Masters 1000 di Indian Wells, un'importante occasione per entrambi di mettersi in mostra sul palcoscenico internazionale.