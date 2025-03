Crollo palazzina a Bari: convocato il COC - Comitato Operativo Comunale per la gestione della macchina degli interventi e degli aiuti

BARI - Sin dalle prime ore a seguire il crollo della Palazzina di via de Amicis è stato attivato il Comitato Operativo Comunale - COC di Protezione civile per una più efficace gestione della macchina degli aiuti e degli interventi da predisporre per coadiuvare l’attività dei soccorsi, prendere in carico i residenti degli edifici limitrofi alla palazzina crollata costretti ad abbandonare le proprie case e disporre tutte le misure utili alla gestione dell’emergenza.Le attività di coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i singoli referenti comunali, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, sono affidate al Direttore generale del Comune, che potrà utilizzare, oltre alle strutture di supporto, ordinariamente allo stesso assegnate, anche quelle ritenute utili al fine di creare le condizioni operative più adeguate sul piano funzionale e logistico, nonché più rispondenti alle esigenze legate alla situazione emergenziale.Al momento il COC ha predisposto la presa in carico, tramite struttura alberghiera, dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni che ne hanno fatto richiesta già nella serata di ieri. Il settore del Welfare comunale sta coordinando gli interventi di prima assistenza.Sul luogo del crollo, da ieri sera, sono a disposizione dei soccorritori dei mezzi Amiu per implementare le operazioni di sgombero delle macerie.L’intera area è stata recintata e inibita all’accesso con presidio costante della Polizia locale. Contestualmente è stata messa a disposizione delle esigenze dei soccorritori e dei cittadini i locali della ex scuola Carlo Del Prete, nei quali si è provveduto a fornire energia elettrica, acqua corrente e bagni chimici.In accordo con AQP è stata richiesta sul posto la presenza di autobotti per la fornitura di acqua per quei condomini che hanno manifestato l’assenza di acqua o la scarsità di pressione.