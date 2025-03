Crollo palazzina a Bari: attualmente 20 persone ospitate in albergo

BARI - A seguito del crollo della palazzina in via De Amicis, allo stato attuale sono nove i nuclei ospitati presso il Nicolaus hotel di Bari. Si tratta complessivamente di 20 persone residenti nei palazzi limitrofi alla palazzina crollata, per cui è stato disposto l’allontanamento dalle loro abitazioni per motivi di sicurezza.Già nella serata di ieri gli operatori del P.I.S. - Pronto Intervento Sociale sono intervenuti per rilevare le richieste degli ospiti in merito a bisogni urgenti, beni di prima necessità ed effetti personali, che saranno loro consegnati a breve.A partire da questa mattina, invece, un’equipe di psicologi dei servizi del Welfare comunale sono a disposizione di quanti necessitano di supporto psicologico.La situazione è in costante aggiornamento, man mano che sopraggiungono richieste di alloggio temporaneo da parte dei residenti dei palazzi limitrofi.