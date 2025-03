Crollo palazzina a Bari, Emiliano: "Regione e Adisu mettono a disposizione alloggi per gli sfollati"

BARI - Continua l’impegno delle istituzioni per supportare gli sfollati del, avvenuto la scorsa settimana. Il presidente della Regione Puglia,, ha annunciato che la, in collaborazione con la, ha ottenuto la disponibilità di(Azienda regionale per il diritto allo studio universitario) per ospitare le persone rimaste senza casa.

"Oggi il Comune di Bari ha sistemato 18 persone, che occupano 12 stanze, di cui 6 a uso singolo, in una struttura Adisu", ha dichiarato Emiliano. L'ospitalità è garantita fino al 31 luglio.

Nel frattempo, la Protezione civile ha comunicato che i residenti di via De Robertis potrebbero rientrare presto nelle proprie abitazioni, una volta completate le operazioni di sgombero e messa in sicurezza dell’area. Più complessa invece la situazione per i residenti di via Pinto 16, per i quali si prevedono tempi più lunghi prima di un eventuale rientro.