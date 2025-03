Taranto Eco Forum, Triggiani: "Appuntamento per rappresentare e rafforzare nostra azione su ambiente e sostenibilità"

TARANTO - “Taranto è al centro delle nostre politiche regionali in materia di ambiente e sostenibilità. E il TEF è per noi non solo luogo di dibattito e confronto, ma anche occasione per rappresentare la nostra visione e la nostra azione regionale sui delicati temi ambientali, legati all’innovazione, al nostro progetto di decarbonizzazione e alla transizione energetica, solo per citarne alcuni”.Così l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, a margine della conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Taranto Eco Forum (TEF) in programma il 22 e 23 maggio, tenutasi questa mattina a Roma nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio, alla presenza, tra gli altri, della vice ministro all'Ambiente e alla Sicurezza energetica, Vannia Gava.“Questo evento rappresenta, anche per quest’anno, un volàno verso obiettivi che Regione si è data e che impattano sulla società. Basti pensare alle numerose bonifiche, alle riqualificazioni dei territori, alla diffusione e sensibilizzazione di un pensiero sostenibile nella differenziata, all’attivazione concreta del percorso degli enti Parco regionali, alla diffusione di una cultura sociale di sostenibilità, contro gli sprechi anche alimentari e di acqua, e per una visione del rifiuto in chiave positiva di riciclo.Tanto abbiamo concretamente attuato, tanto ancora c’è da fare - prosegue Triggiani -, seguendo anche il lungimirante documento regionale rappresentato dalla strategia di sviluppo sostenibile e dai suoi obiettivi.L'innovazione tecnologica e sociale devono garantire una trasformazione reale, andando oltre il semplice concetto di transizione ecologica. Senza un confronto aperto e costruttivo delle parti coinvolte, rischiamo di perdere il senso della direzione e della responsabilità collettiva. Chi guida questo cambiamento, manager di grandi imprese, dirigenti pubblici e decisori politici, hanno il privilegio di poter condividere una visione per il futuro.E il TEF di Taranto è proprio un appuntamento privilegiato per trasformare il confronto in azione: è un'occasione unica per delineare strategie concrete e costruire insieme un futuro sostenibile.Ringrazio gli organizzatori e rivolgo uno in particolare alla vice ministra Gava per la cura e l’attenzione che dimostra verso la nostra Regione e soprattutto verso la città di Taranto”.