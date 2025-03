Crollo palazzina via De Amicis: avviato il puntellamento di via Pinto 16

BARI - Sono disponibili i primi risultati dei monitoraggi ambientali eseguiti nelle giornate di mercoledì 12 e giovedì 13 marzo nell’area interessata dal crollo della palazzina situata tra via De Amicis e via Pinto 6. I rilevamenti, effettuati tramite le centraline installate dalla ditta Ecotrend di Putignano, fornitore della ripartizione comunale Igiene e Ambiente, hanno confermato l’assenza di fibre di amianto aerodisperse, in conformità con quanto previsto dal DM 06/09/94. I controlli proseguiranno costantemente per tutta la durata delle operazioni di demolizione controllata.

Nella giornata odierna, inoltre, il SISP – Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL Bari – ha fornito riscontro positivo in merito alle misure adottate dall’amministrazione comunale con l’ordinanza sindacale del 12 marzo. Il SISP ha infatti giudicato adeguate le prescrizioni attualmente in vigore, che prevedono:

il divieto di affaccio,

l’obbligo di mantenere chiuse le finestre,

l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine).

Tali misure resteranno in vigore fino a comunicazione di cessata attività e riguardano la zona contigua all’area del crollo: via Pinto, via De Amicis (tra Corso Benedetto Croce e via della Repubblica), via Fornelli (tra via Pinto e via della Repubblica), e Corso Benedetto Croce (tra via Bottalico e via Monfalcone).

Proseguono intanto anche i lavori di messa in sicurezza: nella giornata odierna sono state eseguite le operazioni di puntellamento del terzo e quarto piano dell’edificio di via Pinto 16. L’intervento, concordato con l’amministrazione condominiale e i tecnici incaricati, si è reso necessario poiché i due piani superiori dell’immobile risultavano poggiati sulla palazzina crollata. Il puntellamento consente di ridurre sensibilmente il rischio di ulteriori cedimenti durante la fase di demolizione.

L’amministrazione comunale ribadisce il costante monitoraggio della situazione e l’impegno per garantire la massima sicurezza a residenti, operatori e cittadini.