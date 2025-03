Ampliamento discarica "Tufarelle", M5S: “Questione è politica. Regione deve intervenire"

BARI - Si è tenuto oggi in V Commissione l’aggiornamento dell’ audizione sull‘ampliamento dell’impianto di discarica in Contrada Tufarelle, in agro di Canosa di Puglia e Minervino Murge, richiesto dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Puglia Grazia Di Bari, con la la consigliera comunale di Canosa Letizia Morra. Presenti anche i rappresentanti del comitato No Discarica.“Dispiace che ancora una volta Arpa Puglia e Provincia Bat abbiano deciso di non presentarsi - dichiara Di Bari - adducendo come motivazione il ricorso presentato al Tar dal Comune di Canosa, che andrà in Camera di Consiglio il 26 marzo o il 9 aprile. Ho chiesto di aggiornare l’audizione in seguito allo svolgimento della Camera di Consiglio del Tar, e auspico che in quell'occasione si riescano a mettere intorno allo stesso tavolo tutti gli enti coinvolti, per arrivare a una soluzione. Serve una presa di posizione politica, dal momento che parliamo di un’area già fortemente compromessa da altri impianti presenti nella zona. Il sopralzo rappresenta a tutti gli effetti un ampliamento della discarica, anche se fatto in verticale e non in orizzontale, mentre intorno c’è un terreno potenzialmente inquinato. Già nel 2022, un’indagine della Procura aveva evidenziato una grave contaminazione delle falde acquifere in zona a causa della fuoriuscita di percolato da una discarica vicina, la Cobema, chiusa dal 2005. Ci chiediamo come sia stato possibile con queste evidenze la concessione dell’ampliamento da parte della Provincia e perchè l’Arpa, che in tutte le riunioni della Conferenza di Servizi aveva dato parere negativo, nell’ultima seduta abbia dato parere positivo. Domande che porremo ai diretti interessati quando si presenteranno in commissione. La Regione deve intervenire per rivedere questa decisione, dal momento che parliamo di un territorio che ha già pagato tanto in termini ambientali e di salute. Assieme alla consigliera comunale di Canosa del M5S Letizia Morra e ai referenti del Comitato No Discarica, presenti anche oggi, e continueremo a dare battaglia in tutte le sedi opportune per dire No a questo scempio”“Dispiace che oggi non si sia presentata la sindaca di Minervino Murge - dichiara Letizia Morra - Comune direttamente coinvolto dalla decisione di ampliare la discarica. Riteniamo che l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia all’ ampliamento potrebbe essere costituzionalmente illegittima, anche a seguito delle recenti sentenze della Corte di Cassazione, perché non è competenza della Provincia rilasciare l'autorizzazione per nuovi impianti. Compito che, invece, spetta alla Regione. Il fatto che la Regione abbia delegato alla Provincia potrebbe far sì che il provvedimento sia nullo. Il sito di Tufarelle è stato già definito potenzialmente inquinato e sono state stanziate risorse regionali per gli interventi di bonifica, di fatto mai realizzati”.