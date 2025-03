È viva Rosalia De Giosa, la 74enne rimasta per 24 ore sotto le macerie nel crollo dell'edificio sito in Via De Amicis al Rione Carrassi a Bari, avvenuto ieri sera intorno alle 19. Da prime informazioni, l'anziana donna ha le gambe paralizzate. L'arrivo del personale del 118 e dell'autoscala dei Vigili del Fuoco, munita di barella, sono state il preludio del lieto fine che ha tenuto in ansia la Città di Bari per l'intera giornata di giovedì 6 marzo 2025.