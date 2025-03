Bari, controlli della Polizia Stradale: sanzioni per autobus scolastici e veicoli senza assicurazione

BARI - Nei giorni scorsi, la Polizia Stradale di Bari, nell’ambito di un programma mirato al controllo dei veicoli sprovvisti di assicurazione e alla verifica della sicurezza degli autobus utilizzati per le uscite didattiche degli studenti, ha effettuato controlli su Bari e provincia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Durante le verifiche, un autista è stato sanzionato con una multa di 577 euro per non essere in regola con i tempi di guida, avendo violato l’obbligo di riposo nei 14 giorni precedenti.

Inoltre, un autobus presentava gravi carenze nei dispositivi di sicurezza: il dispositivo di apertura delle porte non funzionava e mancavano i martelletti frangi vetro, fondamentali per l’evacuazione in caso di emergenza. Per queste irregolarità, sono state elevate sanzioni per 174 euro, accompagnate dalla sanzione accessoria che vietava al mezzo di proseguire o iniziare il viaggio.

Infine, nel corso dei controlli sono state riscontrate quattro violazioni per mancanza dell’assicurazione su altrettanti veicoli, con conseguenti sanzioni a carico dei proprietari.

L’operazione rientra in un piano di sicurezza stradale volto a garantire maggiore tutela per studenti e cittadini, monitorando il rispetto delle normative vigenti in materia di trasporto pubblico e privato.