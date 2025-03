"Dalla parte di noi donne": un progetto di sensibilizzazione sulla prevenzione ginecologica

LECCE - Il 14 marzo 2025, l’ASL Lecce ripropone il progetto "Dalla parte di noi donne", un'iniziativa che promuove la salute femminile con una giornata gratuita di prevenzione ginecologica. Dopo l'entusiasmo e la partecipazione registrata durante le giornate di prevenzione di ottobre e gennaio, l’ASL Lecce rinnova il suo impegno nella sensibilizzazione delle donne riguardo la salute ginecologica.

Il progetto, promosso da Alfasigma, un’azienda farmaceutica italiana che opera anche nel settore ginecologico, e avviato lo scorso anno, ha come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione femminile sulla necessità di prevenzione. Questa iniziativa, che si sta svolgendo in tutto il territorio nazionale, è realizzata in collaborazione con enti locali e patrocinata dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), dalla Fondazione Onda ETS e da Federfarma.

“La prevenzione è fondamentale per la salute della donna”, afferma la Dott.ssa Elisabetta De Matteis, Responsabile della UOSVD Screening oncologici dell’ASL Lecce. “L’elevata partecipazione alle prime due giornate conferma quanto sia importante continuare a fornire supporto alle donne e offrire loro l'opportunità di prendersi cura della propria salute.” L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di prevenzione e sensibilizzazione che l’ASL Lecce sta promuovendo sul territorio, in particolare per quanto riguarda lo screening e la prevenzione delle patologie ginecologiche.

Anche l’Avv. Stefano Rossi, Direttore Generale dell’ASL Lecce, sottolinea l’importanza di eventi come questo: "Con iniziative come 'Dalla parte di noi donne', continuiamo a potenziare un’attività di prevenzione quotidiana, mirata a raggiungere sempre più donne, grazie alla collaborazione con ospedali, professionisti qualificati e il nostro programma di screening."

Le donne interessate potranno iscriversi e prenotare una visita ginecologica tramite la piattaforma online dallapartedinoidonne.it, a partire da lunedì 3 marzo. Le visite gratuite si terranno il 14 marzo, dalle 14:00 alle 19:00, presso i seguenti centri:

Poliambulatorio-Ginecologia , Cittadella della Salute di Lecce, Piazza Bottazzi, 73100 Lecce

, Cittadella della Salute di Lecce, Piazza Bottazzi, 73100 Lecce Consultorio di Martano , Via Fratelli Cervi, 73025 Martano (LE)

, Via Fratelli Cervi, 73025 Martano (LE) Consultorio di Copertino , Via Vittorio Emanuele 157, 73043 Copertino (LE)

, Via Vittorio Emanuele 157, 73043 Copertino (LE) Consultorio di Maglie , Via Ferramosca 46, 73024 Maglie (LE)

, Via Ferramosca 46, 73024 Maglie (LE) Consultorio di Casarano, Via Spagna 51, 73042 Casarano (LE)

L'iniziativa è rivolta a tutte le donne maggiorenni, non in gravidanza, che non siano attualmente in cura per patologie ginecologiche croniche e che non abbiano effettuato una visita ginecologica negli ultimi sei mesi. In caso di esaurimento dei posti, le donne interessate possono comunque iscriversi a una lista di attesa, per essere ricontattate in caso di disponibilità di nuove prenotazioni.

"Dalla parte di noi donne" rappresenta un'opportunità fondamentale per garantire una maggiore consapevolezza della salute ginecologica e per promuovere l’importanza della prevenzione tra la popolazione femminile.