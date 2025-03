Dalla Polonia a Casalnuovo Monterotaro: ”il sogno immobiliare di un manager”

Michal Jerzy Biernacki

CASALNUOVO MONTEROTARO – Un angolo autentico della Puglia ha conquistato il cuore di un manager bancario polacco di Varsavia, che ha deciso di acquistare una casa proprio nei Monti Dauni Settentrionali, nel comune di Casalnuovo Monterotaro. Un acquisto che non solo rafforza il crescente interesse internazionale per questa zona, ma che rappresenta anche un successo per la promozione del territorio condotta da Paolo Zeoli, professore di scuola secondaria di secondo grado, social media manager e amministratore del gruppo Facebook di promozione e valorizzazione della Capitanata "Travelling Capitanata", che conta circa 20.000 iscritti e con una media di 100.000 visualizzazioni mensili.Negli ultimi anni, i Monti Dauni hanno attirato sempre più attenzione grazie alla loro bellezza naturale, alla qualità della vita e al patrimonio storico e culturale. Proprio attraverso l'opera di divulgazione e promozione svolta da Zeoli, il manager polacco è venuto a conoscenza di questo affascinante borgo, innamorandosene al punto da decidere di acquistare un'abitazione .“Ho lavorato molto per far conoscere il nostro territorio a livello internazionale,” ha dichiarato Zeoli. “Vedere che questo impegno porta risultati concreti, con persone che scelgono di investire qui e di integrarsi nella nostra comunità, è motivo di grande soddisfazione.”L'acquisto dell'immobile da parte del manager bancario non è solo un gesto simbolico, ma un'opportunità per il paese di aprirsi ulteriormente al turismo residenziale e agli investimenti esteri. Casalnuovo Monterotaro, con il suo fascino incontaminato e le sue tradizioni radicate, rappresenta una meta ideale per chi cerca un rifugio lontano dal caos urbano, senza rinunciare alla bellezza e all'autenticità della vita di provincia.Questo episodio testimonia come le iniziative di promozione culturale e territoriale possano contribuire in modo significativo alla valorizzazione dei piccoli borghi italiani, incentivando un turismo consapevole e sostenibile. Un esempio concreto di come la passione e l'impegno di singoli cittadini possano fare la differenza nel rilancio di luoghi spesso poco conosciuti ma ricchi di storia e opportunità.