Napoli-Inter, pari e patta: la sfida scudetto resta aperta

Ssc Napoli fb

NAPOLI - Uno a uno. Come all'andata. Il verdetto del campo rimanda ancora una volta ogni discorso legato allo scudetto. Il big match tra Napoli e Inter, attesissimo da tifosi e appassionati, si conclude con un pareggio che lascia tutto in sospeso, con la classifica invariata: nerazzurri ancora in testa, ma con un solo punto di vantaggio sulla squadra partenopea.

La serata del Maradona ha regalato emozioni forti. L’Inter è passata in vantaggio nel primo tempo grazie a una splendida punizione di Federico Dimarco, che ha infilato la porta difesa da Meret con una traiettoria perfetta. Il Napoli, spinto dal calore del pubblico di casa, non si è però arreso e ha continuato a cercare il gol del pareggio con determinazione.

L’eroe della serata per gli azzurri è stato Billing, che all'87' ha trovato la rete dell’1-1, facendo esplodere lo stadio Maradona. Un debutto da sogno per lui, che con il suo gol ha tenuto vive le speranze scudetto del Napoli, impedendo all'Inter di allungare in classifica.

Il campionato resta dunque apertissimo, con la lotta per il titolo che si preannuncia combattuta fino all'ultimo. Napoli e Inter continuano a contendersi la vetta, e ogni partita potrebbe essere decisiva per le sorti della stagione.