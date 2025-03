Distretto sociosanitario 3, proseguono le attività per la prevenzione e cura delle lesioni cutanee

BRINDISI - Proseguono a Oria e Ceglie Messapica le attività dell'ambulatorio di Vulnologia/Wound care e le visite domiciliari su tutto il territorio del Distretto sociosanitario 3 per la prevenzione, la cura e il follow up delle lesioni cutanee."L’iniziativa - spiega il dottor Alessandro Perrone, referente dell'ambulatorio - fa parte del progetto Chirurgo sul territorio, avviato con l’apertura degli ambulatori di Chirurgia generale e Coloproctologia nel Pta di Ceglie Messapica e degli ambulatori del Distretto. A breve sarà attivato anche quello di Villa Castelli". Da settembre a oggi - prosegue Perrone - "sono state oltre 670 le prestazioni effettuate dall'ambulatorio con un’équipe di infermieri, guidata dalla coordinatrice Filomena Carbone, e a domicilio. Seguiamo pazienti cronici, allettati e con pluripatologie. Spesso riscontriamo lesioni e piaghe da decubito gravi che richiederebbero il ricovero e una gestione ospedaliera, ma la nostra équipe, grazie alla collaborazione essenziale e indispensabile degli infermieri del servizio ADI e dei medici di medicina generale, riesce a curare a domicilio questi pazienti fino alla completa guarigione".L’attività ambulatoriale, tramite prenotazione al Cup, si svolge il lunedì e il giovedì per i controlli e le medicazioni, mentre per le prime visite di vulnologia soltanto il giovedì. La visita chirurgica domiciliare è prenotabile da agenda Cup, con richiesta su modulo compilato dal medico di famiglia.È attiva, inoltre, una collaborazione con l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale del Camberlingo di Francavilla Fontana, diretta da Giovanni Bellanova, come centro Hub e Spoke di riferimento per la prosecuzione del percorso diagnostico-terapeutico.Per la prevenzione, cura e follow up delle lesioni e ferite complesse Perrone collabora anche con il Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica.Questa iniziativa per la Vulnologia/ Wound care svolta a Ceglie è il risultato di una collaborazione tra il direttore medico dell'ospedale Perrino di Brindisi e del Cento di riabilitazione, Andrea Molino, e il direttore del Distretto sociosanitario 3 Gabriele Argentieri.