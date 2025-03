Donne in azione: Oropan a sostegno dell'empowerment femminile

Lucia Forte

BARI – Venerdì 7 marzo alle ore 10,30, presso il Teatro Petruzzelli di Bari, Oropan ha organizzato la tavola rotonda “DONNE IN AZIONE”, per raccontare il coraggio, la visione e la capacità di portare avanti una leadership tutta al femminile in un mondo ancora indietro sui temi delle politiche inclusive e del supporto pubblico e privato all’imprenditoria femminile. L’incontro si aprirà con la presentazione a cura di Bianca Tragni de “La donna che legge”, un libro di Bianca Tragni e Maria Corvino Forleo, che invita alla riflessione a partire dal valore delle donne nel passato, quando l’accesso alla cultura era loro precluso, restituendo voce e dignità a figure femminili che, con determinazione e talento, hanno lasciato un segno indelebile nella letteratura, nell’arte, nella scienza e nella politica.Saranno protagoniste del dibattito, raccontando il loro percorso personale nell’affermarsi come donne e come professioniste: LUCIA FORTE, Amministratrice Delegata & CEO Oropan S.p.A., LUISA TORSI, Accademica dei Lincei e Professoressa di Chimica presso l’Università di Bari, MEDA D’ANTINI, Consigliera Nazionale di Parità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DANIELA VINCI, CEO Masmec S.p.A. – VP Federmeccanica, MARIA PAOLA STEFANELLI Comandante Polizia Locale di Altamura.Modererà il dibattito Cristina Lazzati, Direttrice Responsabile Mark Up e Gdoweek. Quali strategie per affrontare una cultura conservatrice? Come incentivare l’innovazione sostenibile e l’intraprendenza femminile per favorire lo sviluppo di modelli di business creativi, che favoriscano l’inclusività, la comunità e l’ambiente? E ancora, il ruolo fondamentale della formazione e dei percorsi educativi sin dalla più tenera età, l’importanza di fare network e di prevedere politiche di inclusione e supporto pubblico e privato, per permettere alle donne di avere accesso a finanziamenti e risorse economiche e incentivare l'imprenditorialità femminile.“L'empowerment femminile - spiega Lucia Forte - è una leva strategica per promuovere il benessere nelle imprese, aumentando non solo la parità di genere ma anche la produttività delle stesse e l’innovazione, valorizzando contestualmente le pari opportunità e l’attribuzione del merito. In questo contesto, un solido piano di Welfare aziendale può offrire alle donne il supporto necessario per bilanciare carriera e vita privata, contribuendo a un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante. In Oropan abbiamo ottenuto, già da qualche anno, la certificazione Pdr 125 parità di genere per aver garantito inclusione e coinvolgimento delle donne, attraverso un piano di change management, nuove assunzioni, percorsi di carriera indirizzati alle donne, equità lavorativa e retributiva. La nostra chiave di sviluppo risiede infatti in una leadership orientata alla valorizzazione delle risorse, con un occhio di riguardo per quelle femminili”, conclude Lucia Forte.