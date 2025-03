Doppiaggio: che passione! L’Accademia del Doppiaggio® presenta l'Open Day

BARI - L’Accademia del Doppiaggio® è pronta a svelare i segreti dell’arte del doppiaggio con il suo attesissimo Open Day, che si terrà il prossimo 15 marzo 2025. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di voce, cinema e animazione che desiderano scoprire il mondo affascinante e professionale del doppiaggio. L’evento si terrà presso Mast Studio, in via Edmondo De Amicis, 31 a Bari, e prevede due sessioni: sabato 15 marzo dalle 10.00 alle 18.00, e domenica 16 marzo dalle 10.00 alle 13.00.

Durante l’Open Day, i partecipanti avranno l’opportunità unica di immergersi nel mondo del doppiaggio, comprendendo come funziona questo affascinante mestiere e mettendo alla prova le proprie potenzialità. Potranno cimentarsi al leggio, provando a doppiare film, serie televisive e cartoni animati. Non mancheranno dimostrazioni dal vivo di sessioni di doppiaggio, per scoprire le tecniche professionali utilizzate dai doppiatori. Inoltre, sarà possibile conoscere i percorsi formativi offerti dall’Accademia e fare domande ai docenti e ai doppiatori professionisti presenti.

L’Accademia del Doppiaggio®, con corsi intensivi e avanzati, prepara i futuri professionisti del settore, offrendo formazione specializzata per il doppiaggio cinematografico, televisivo, di videogiochi e cartoni animati. I corsi sono tenuti da esperti con anni di esperienza sia in ambito nazionale che internazionale, tra cui alcuni dei doppiatori più famosi d’Italia.

Programma dell'Open Day:

Incontro con i docenti

Presentazione dell’Accademia e dei corsi offerti

Dimostrazione pratica di come funziona il doppiaggio

Prova di doppiaggio al leggio con film, microfono e copione

Sessione di domande e risposte

Come partecipare

L’ingresso all'Open Day è gratuito, ma è necessario prenotarsi in anticipo, poiché i posti sono limitati. Per farlo, è possibile chiamare il numero 080 880 7946 o contattare Walter Bucciarelli, direttore dell’Accademia, al 348.8133.081. La partecipazione è possibile sia sabato che domenica, ma la preferenza sarà data in base alla disponibilità dei posti.

CHI SIAMO

L’Accademia del Doppiaggio®, nata nel 2002, è la scuola dedicata all’arte del doppiaggio italiano, con un corpo docente composto da alcuni dei più grandi doppiatori italiani, tra cui Christian Iansante, Angelo Maggi, Massimiliano Manfredi, Stella Musy, Maurizio Merluzzo, Andrea Lavagnino, Alberto Angrisano, Giorgio Borghetti, Francesco Cavuoto, Luigi Ferraro e Francesco Silella. La scuola ha come obiettivo formare professionisti in grado di intraprendere una carriera nel mondo del doppiaggio, imparando a esprimere emozioni attraverso la voce e a superare i blocchi emotivi.

Il Metodo di Studio dell’Accademia

Il metodo adottato dall’Accademia si fonda sull’idea che il doppiaggio è un’arte che richiede una grande capacità interpretativa e una conoscenza approfondita della dizione. Il doppiatore deve essere in grado di entrare in sintonia con il personaggio che sta doppiando, trasmettendo emozioni autentiche al pubblico. Il metodo Stanislavskij, adattato da Lee Strasberg, aiuta i doppiatori a usare la voce in modo espressivo, affinando le loro abilità interpretative e vocali.

Cosa è il Doppiaggio

Il doppiaggio non è solo una tecnica di sostituzione della voce, ma un’arte che permette di restituire le emozioni del personaggio attraverso la voce. In Italia, il doppiaggio è considerato un’eccellenza mondiale, e i professionisti del settore sono in grado di “giocare” con le espressioni, le situazioni e le emozioni degli attori per offrire una performance che arricchisce l’esperienza visiva.

Un’occasione da non perdere!

Se vuoi scoprire come diventare un professionista del doppiaggio e entrare in questo mondo affascinante, non perdere l’Open Day dell’Accademia del Doppiaggio®! Prenota il tuo posto e partecipa a un evento che ti permetterà di vivere un’esperienza unica nel cuore del doppiaggio professionale.