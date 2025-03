Edilizia pericolante a Bari: nel 2024 circa 200 pratiche esaminate

BARI - Nel corso del 2024, il settore Edilizia Pericolante del Comune di Bari ha esaminato circa 200 pratiche, la maggior parte delle quali originate da segnalazioni riguardanti allagamenti, distacchi di intonaco, fessurazioni, rottura di grate su marciapiedi e altre problematiche strutturali.Dalle verifiche effettuate dai tecnici comunali, solo una pratica ha portato all’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente di sgombero: quella relativa alla palazzina di via De Amicis, crollata nella serata di ieri. L’ordinanza era stata firmata il 24 febbraio dell’anno scorso, dichiarando l’edificio inagibile e imponendo ai proprietari lo sgombero e la messa in sicurezza dell’immobile entro un termine brevissimo.In seguito all’ordinanza, il tecnico incaricato dal condominio certificò che i lavori di messa in sicurezza erano stati completati entro cinque giorni e che l’immobile, recintato, era stato sgomberato. Solo pochi giorni fa erano stati avviati i lavori di riqualificazione dello stabile.L’attività di monitoraggio da parte del Comune di Bari prosegue con costanza per garantire la sicurezza degli edifici e prevenire situazioni di rischio, ponendo particolare attenzione alle segnalazioni dei cittadini e agli interventi tempestivi di verifica e messa in sicurezza.