Emanuela Lassandro nuovo presidente provinciale Unicef Bari

BARI - Nei giorni scorsi il Consiglio direttivo di Unicef Italia ha ratificato la nomina della dott.ssa Emanuela Lassandro a presidente del Comitato provinciale Unicef di Bari, omologando così la votazione dei volontari locali avvenuta lo scorso 18 gennaio.Volontaria in Unicef da oltre vent’anni, Emanuela Lassandro ha svolto il servizio civile e ricoperto nell’associazione diversi ruoli sia a livello nazionale che locale. Durante la sua lunga esperienza è stata referente di “Younicef”, il gruppo interno all’organizzazione fatto di giovani volontari dai 14 ai 30 anni, e già segretaria del Comitato provinciale di Bari, essendo di fatto la responsabile della trasparenza della raccolta fondi. È stata inoltre componente dello staff che ha realizzato i meeting nazionali di Napoli e Firenze, ai quali hanno partecipato anche alcuni Premi Nobel. Lassandro ha poi contribuito a realizzare, in qualità di speaker, un programma radiofonico nel quale venivano presentati i progetti Unicef e, grazie al suo impegno, è riuscita a portare a termine un gemellaggio tra una scuola barese e una boliviana.“Dopo tanti anni in prima linea, ho iniziato questo mio mandato di presidente col riunire tutti i volontari per cercare di capire, anche in base alle loro competenze, come potessero far crescere il Comitato – ha spiegato la neo presidente – decentrando così le attività e i ruoli”. Lassandro succede a Michele Corriero, che ha ricoperto la carica di presidente provinciale per quasi dodici anni.“Oltre ai progetti nazionali rivolti a tutto il territorio della Città metropolitana e alle scuole – ha annunciato Lassandro – conto di realizzare anche una rassegna cinematografica da programmare per maggio, durante la settimana dell’infanzia, in occasione della quale si affronteranno varie tematiche legate all’infanzia e all’adolescenza. Inoltre, continueremo ad accompagnare le nostre attività di advocacy con raccolte fondi per i nostri progetti da realizzare nei 156 Paesi del mondo in cui Unicef lavora”.Unicef comitato provinciale Bari – Via Sparano, 149 – Bari: 0805235482