Esplosione a Monteroni di Lecce: ordigno distrugge l'ingresso di una palazzina

MONTERONI DI LECCE – Un ordigno ad elevato potenziale è stato fatto esplodere ieri sera in via Cavour, a Monteroni di Lecce, davanti all'ingresso di una palazzina abitata da una coppia. L'esplosione ha provocato ingenti danni alla struttura, ma fortunatamente i due coniugi, un uomo di 33 anni e sua moglie, sono rimasti illesi poiché si trovavano in cucina al momento della deflagrazione.

La detonazione ha divelto la porta d’ingresso e causato il crollo di suppellettili, oltre a lesionare alcuni muri dell'edificio. L'intensità dell'esplosione è stata tale da essere avvertita anche a diversi isolati di distanza, suscitando panico tra i residenti della zona.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e la polizia, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell'attacco. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’edificio e aiutato gli occupanti a uscire senza rischi.

Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area per cercare di identificare i sospetti. Al momento, l’ipotesi principale è che l’esplosione sia riconducibile a un’azione ritorsiva, sebbene la matrice dell’attacco sia ancora in fase di accertamento.