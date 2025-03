Eugenio in Via di Gioia, esce il disco “L’amore è tutto”: ''Racchiude le nostre storie, da bambini fino ad oggi''

Da oggi, venerdì 21 marzo, è disponibile il nuovo singolo "L'ultima canzone" degli Eugenio In Via Di Gioia in occasione della pubblicazione del loro nuovo atteso album di inediti “L’amore è tutto” (Woodworm/Carosello Records), il primo disco che sancisce, dopo l’annuncio di dicembre del Club Tour, l’inizio della nuova avventura degli Eugenio in Via Di Gioia con Carosello Records che si unisce a Woodworm nel team discografico.

«Il nostro quinto disco è un’illuminazione. Tanto semplice, quanto decisiva. L’amore è tutto, non serve aggiungere altro. A tre anni di distanza dal nostro ultimo album queste dieci canzoni oggi ci rappresentano più di qualunque altro brano mai suonato prima. Sono le nostre storie, del noi bambino e adulto, del nostro sentirci parte di un universo che è l’infinito intorno a noi, ma che si riflette dentro fino a sprofondare nel buio più profondo, è l’esplorazione del corpo, la libertà dello spirito, l’estasi» - Eugenio in Via Di Gioia.

“L’amore è tutto” contiene 10 tracce che raccontano un viaggio emozionale che mostra come l’amore sia il filo conduttore che lega ogni esperienza umana e uscirà, oltre che in digitale, in CD, Vinile standard (nero) e Vinile edizione limitata (trasparente), comprensivi entrambi di un inserto speciale creato dalla band.

Il 4 aprile 2025 parte dall’Afterlife di Perugia, con la data zero, “L’amore è tutto – Club Tour 2025”, una serie di appuntamenti nei più famosi club italiani con cui gli Eugenio in Via Di Gioia arriveranno a Roma, Milano, Padova, Firenze, Bologna, Torino e Napoli.

Queste le date de “L’amore è tutto – Club Tour 2025”, prodotto e organizzato da Magellano Concerti:

4 APRILE 2025 PERUGIA - AFTERLIFE – data zero

5 APRILE 2025 ROMA - ATLANTICO

7 APRILE 2025 MILANO - FABRIQUE

9 APRILE 2025 PADOVA - HALL

10 APRILE 2025 FIRENZE - VIPER THEATRE

16 APRILE 2025 BOLOGNA - ESTRAGON

17 APRILE 2025 VENARIA REALE (TO) - TEATRO CONCORDIA

20 MAGGIO 2025 NAPOLI – HEROES FESTIVAL (Casa della Musica Federico I) – nuova data





“L’amore è tutto – Club Tour 2025” sarà l’occasione per gli Eugenio in Via Di Gioia di ritrovare il loro pubblico sotto il palco per cantare insieme i brani del nuovo disco e le canzoni che li hanno accompagnati in questi oltre 10 anni di concerti, incontri e racconti.