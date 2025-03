“Evviva La Madonna Nera!”: la devozione italo-americana alla Madonna Nera in mostra alla Central Library di San Diego

BARI - Dal 29 settembre al 22 ottobre, la Central Library di San Diego ospiterà la mostra itinerante, un'esposizione che esplora la profonda devozione verso la Madonna Nera sia in Italia che tra gli italo-americani.

Curata dal Dr. Joseph Sciorra del Calandra Institute del Queens College (CUNY) e progettata dall’artista visiva B. Amore, la mostra si articola in tre trittici tematici:

“La Madonna Nera in Italia e in Europa”

“La Madonna Nera nel Nuovo Mondo”

“La Madonna Nera riscoperta”

Attraverso un affascinante collage di immagini e storie, i visitatori potranno conoscere celebri rappresentazioni della Madonna Nera come La Madonna di Tindari, La Madonna della Libera e La Madonna dello Sterpeto.

Questa esposizione è resa possibile grazie al contributo del Programma di Studi Italiani dell'Università della California, San Diego (UCSD) e proviene dall'Italian American Museum, attualmente ospitato presso il John D. Calandra Italian American Institute, Queens College, The City University of New York.

Evento speciale: Conferenza “Dark Mother and Black Madonnas”

In concomitanza con la mostra, mercoledì 13 ottobre alle ore 18:30, presso l’Auditorium del terzo piano della Central Library, si terrà una conferenza intitolata “Dark Mother and Black Madonnas”, tenuta dalla studiosa Lucia Chiavola Birnbaum.

Autrice del libro “Black Madonnas: Feminism, Religion and Politics in Italy”, Birnbaum approfondirà il culto della Madonna Nera in Italia, tra gli italo-americani e nelle Americhe, evidenziando il suo significato religioso, politico e culturale.

Durante l’evento, sarà possibile acquistare copie del libro “Black Madonnas: Feminism, Religion and Politics in Italy”, disponibili per la firma dell’autrice grazie alla collaborazione con Wahrenbrock's Book House.

L’ingresso alla mostra e alla conferenza è gratuito.

Un ringraziamento speciale al Programma di Studi Italiani di UCSD per il supporto nell’organizzazione dell’evento.

📍 Dove: Central Library, 820 E Street, San Diego

📅 Mostra: 29 settembre - 22 ottobre

🎤 Conferenza: 13 ottobre, ore 18:30

Non perdete questa straordinaria occasione di scoprire la spiritualità e il significato culturale della Madonna Nera, ponte tra tradizione e identità italo-americana!