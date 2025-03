Fasano, 'Gàla 40° Anniversario Mensile Osservatorio': una serata di celebrazione e riconoscimenti

Appuntamento sabato 15 marzo al Teatro Sociale alle ore 19





FASANO (BR) - Il mensile Osservatorio si prepara a celebrare un traguardo straordinario: 40 anni di informazione, cultura e impegno per la comunità di Fasano.





Il Gàla del 40° Anniversario, che si terrà sabato 15 marzo alle 19:00 presso il Teatro Sociale, sarà una serata speciale dedicata a ripercorrere la storia del mensile e a premiare coloro che hanno contribuito a renderlo un punto di riferimento per il territorio.





La serata sarà condotta dal prof. Achille Chillà e dalla giornalista Angelica Sicilia, che introdurranno gli ospiti e scandiranno i momenti salienti dell'evento. L'intervento di Zino Mastro, direttore di Osservatorio, aprirà la cerimonia, seguito dalla consegna dei premi per i "Fasanesi dell’anno" dell’ultimo decennio, dedicati a personalità che si sono distinte in vari ambiti: Giovanna Montanaro (2015), ricercatrice; Elena Cuoco (2016), scienziata; Laura De Mola (2017), imprenditrice; Michele Savoia (2018), attore; Francesco Cupertino (2019), rettore Politecnico di Bari; Palmina Cannone (2020), presidente UTL; Flavio Gentile (2021), imprenditore; Mattia Gentile (2022), medico; Fabio Cofano (2022), medico; Gli uomini del Palazzetto dello Sport (2023): Francesco Zaccaria (sindaco), Nicola Latorre (senatore), Fabiano Amati (consigliere regionale), Angelo Dicarolo (dirigente Junior Fasano); Rosa Palasciano (2024), attrice.





Il Gàla del 40° Anniversario del mensile Osservatorio si preannuncia come un evento imperdibile per la comunità di Fasano, un'occasione per celebrare la storia, i successi e le personalità che hanno reso grande questo territorio.





L’ingresso è libero, sino al raggiungimento della capienza massima del teatro.