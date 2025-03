"Ferrandina Incontra Taranto", un evento di fede e musica

TARANTO - Venerdì 28 marzo, Ferrandina ospita un evento di grande significato religioso e culturale: la tradizionale Via Crucis, seguita dalla terza edizione del concerto "Ferrandina Incontra Taranto”.

La giornata avrà inizio con la tradizionale Via Crucis, un momento di profonda devozione e riflessione che, partendo alle ore 17.30 dalla Chiesa di Santa Lucia si snoderà lungo il corso principale della città per concludersi in piazza Plebiscito.

La processione vedrà la partecipazione delle Confraternite della SS. Addolorata e di San Domenico di Taranto, dell'Addolorata e del Carmine di Montescaglioso, del SS Crocifisso di Miglionico e delle Confraternite di Ferrandina, testimoniando un significativo scambio di tradizioni e spiritualità tra le comunità.

A conclusione della Via Crucis, alle ore 20, la Chiesa Madre ospiterà la terza edizione del concerto "Ferrandina Incontra Taranto", un evento con musiche della Settimana santa della tradizione tarantina che celebra il legame tra le due città. Il concerto sarà eseguito dal Concerto Bandistico "Lemma" di Taranto, sotto la direzione del maestro Giuseppe Pisconti, con la partecipazione del prof. Tonino Fornaro, storico delle tradizioni tarantine. Il repertorio proposto includerà brani di musica sacra e tradizionale, offrendo al pubblico un'esperienza musicale di alto valore culturale.

L'evento, patrocinato dal Comune di Ferrandina, è stato promosso e organizzato da Piero Labriola, responsabile del comitato “Ferrandina Incontra Taranto” in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria della Croce.