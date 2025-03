Fontana antica di Gallipoli: 710mila euro per il recupero

ph_Andrea Saponaro

GALLIPOLI - Un risultato importante per la città di Gallipoli: dopo il finanziamento per il recupero delle mura urbiche, arriva nella giornata di ieri l’approvazione ufficiale, da parte del Ministero della Cultura, della proposta di intervento presentata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto per il restauro urgente della Fontana Antica di Gallipoli. Il progetto, che prevede un finanziamento di 710 mila euro, è finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione di uno dei simboli storici e culturali più importanti della città.“Accogliamo con grande soddisfazione questa notizia - dichiara il Sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva. - Il finanziamento riconosce il valore storico e artistico della nostra Fontana Antica e testimonia l’efficacia del dialogo tra le istituzioni locali e nazionali. Ringraziamo il Ministero della Cultura e la Soprintendenza, in particolare gli architetti Francesca Riccio e Antonio Zunno per l’impegno profuso e per aver accolto e presentato il progetto per la nostra fontana, insieme a quello relativo alle mura urbiche. Questo secondo finanziamento, per il tramite del grande lavoro svolto dalla Soprintendenza, consentirà di restituire alla comunità e ai visitatori un bene di inestimabile valore, preservandolo per le future generazioni”.A sottolineare l’importanza del ruolo svolto dall’amministrazione comunale è anche l’intervento dell’assessore al Patrimonio, Riccardo Cuppone: “L’input fornito dal Comune di Gallipoli è stato determinante per avviare questo percorso di recupero. Abbiamo lavorato in sinergia con la Soprintendenza per rispondere con tempestività alla necessità di conservare un patrimonio che rappresenta l’identità storica della nostra città. Questo progetto è frutto di numerosi incontri, di una visione condivisa e di una collaborazione virtuosa che auspichiamo possa proseguire anche in futuro”.L’intervento di restauro si pone come obiettivo non solo la salvaguardia della Fontana Antica, ma anche la sua valorizzazione attraverso azioni di recupero strutturale e di promozione culturale. Il Comune di Gallipoli seguirà con attenzione ogni fase dei lavori, garantendo il massimo impegno per la buona riuscita del progetto.