Il carro "Il silenzio del cambiamento" trionfa al Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca

CORSANO - Grande successo per la 41ma edizione del "Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca", che ha visto trionfare il gruppo "Quelli che il macello", guidato da Carlo Morrone. La compagnia ha conquistato la giuria con il carro "Il silenzio del cambiamento", dominato dalla maestosa figura di Madre Natura alta ben 13 metri.L'evento, organizzato dalla Pro Loco di Corsano sotto la presidenza di Salvo Bleve, ha attirato migliaia di spettatori che hanno gremito i grandi viali della zona industriale corsanese, regalando al Carnevale un'atmosfera di festa e condivisione.Sul secondo gradino del podio si è piazzato il gruppo "Mare di guai", capitanato da Marco Chiarello, con il carro "Super Mario", mentre il terzo posto è andato al gruppo "Picca ma boni" di Patù, diretto da Francesco De Nuccio, con il carro "Io non sono di questo pianeta". A chiudere la classifica, il gruppo "Mir" di Roberto Buccarello con il carro "Carrousel".Anche le esibizioni dei gruppi di ballo hanno riscosso grande successo. La vittoria è andata ad "Amidarte in Bollywood", l'unico gruppo non collegato a un carro. Secondo posto per "Fairy Wonderland" e terzo per "La giostra dei sorrisi". Completano la classifica "Let's-a-go!" al quarto posto e "Le aliene stellari" al quinto.Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Bleve: "È stata un'edizione fantastica, le migliaia di presenze ci hanno gratificato degli sforzi di questi mesi. Grazie a tutti i volontari senza i quali tutto questo non ci sarebbe". Anche il sindaco di Corsano, Francesco Caracciolo, ha elogiato l'evento: "Continueremo nel rafforzamento della manifestazione, convinti che sia un formidabile attrattore per il nostro territorio e l'intero Capo di Leuca".Il Carnevale di Corsano si conferma dunque un appuntamento irrinunciabile, capace di unire tradizione, creatività e grande partecipazione popolare.