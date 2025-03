Forum della Non Autosufficienza e dell'Autonomia Possibile a Bari: Focus Puglia per la cura degli anziani e delle persone fragili

BARI – La seconda edizione del Forum della Non Autosufficienza e dell'Autonomia Possibile – Focus Puglia, organizzato dal Gruppo Maggioli in collaborazione con le principali associazioni di categoria del territorio, si terrà mercoledì 19 e giovedì 20 marzo 2025 presso l'Hotel Parco dei Principi di Bari. L'evento, dedicato alle politiche e alle pratiche di assistenza quotidiana ad anziani e persone fragili, coinvolgerà oltre 150 speaker in più di 30 workshop e tre sessioni plenarie.

Il convegno pugliese rappresenta uno spin-off territoriale del Forum N.A., un appuntamento annuale che dal 2009 raduna i principali attori del settore a Bologna per sviluppare, discutere e progettare le politiche relative alla non autosufficienza e agli interventi assistenziali. Quest'anno, il forum si presenta come un'occasione preziosa per il confronto e la formazione di operatori, studiosi ed esperti in ambito socio-sanitario e per riflettere su un tema cruciale nel sistema sanitario nazionale.

Un settore in crescita e un impegno sociale in espansione

L'assistenza alle persone non autosufficienti riguarda oggi quasi 4 milioni di italiani, principalmente anziani, con un impatto diretto su circa 10 milioni di cittadini, tra familiari e caregiver. A questi si aggiungono decine di migliaia di operatori del pubblico, del privato e del terzo settore impegnati nella cura delle fragilità, con una spesa complessiva che supera i 30 miliardi di euro.

Le principali tematiche al centro dell'evento

La prima giornata si aprirà con un intervento del Presidente della Regione Michele Emiliano, che introdurrà la sessione plenaria sulla riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti. Al centro del dibattito ci sarà la Legge Delega 33/2023 e il successivo Decreto Legislativo 29/2024, che ha suscitato polemiche per la mancata attuazione di alcuni dei principi contenuti nella legge, dovuta in parte alla carenza di risorse. Tra i relatori, Valentina Romano, Capo Dipartimento Welfare della Regione Puglia, Laura Pelliccia del Network Non Autosufficienza e Cristiano Gori, Professore Ordinario di Politica Sociale all'Università di Trento.

La sessione plenaria di chiusura della prima giornata sarà dedicata al ruolo dell’Intelligenza Artificiale (AI) nel settore socio-sanitario, esplorando le potenzialità delle nuove tecnologie nella cura dei non autosufficienti. Tecnologie come la diagnosi precoce, il monitoraggio da remoto, gli assistenti virtuali e la robotica assistiva potrebbero ridurre il carico di cura a carico dei familiari e dei caregiver, migliorando la qualità della vita e diminuendo lo stress psicologico.

La giornata di giovedì 20 marzo avrà come tema principale il welfare del Mezzogiorno, con una sessione plenaria dal titolo “Il welfare visto dal sud. Politiche, capitale umano e innovazione”. Verranno analizzate le esperienze di successo, i modelli innovativi e le prospettive di sviluppo nel Sud Italia, con l’obiettivo di valorizzare le risorse umane e territoriali.

Workshop e opportunità di formazione

Il programma dei workshop si concentrerà su tematiche chiave come l'accesso alle cure personalizzate grazie all'AI, l'importanza dello storytelling nella relazione di cura, la riqualificazione delle RSA, il sostegno alla domiciliarità e le politiche per l'invecchiamento attivo. Un focus speciale sarà dedicato a modelli di successo come il progetto “Adriano SiCura” a Milano, un'iniziativa di presa in carico precoce per gli anziani. Saranno inoltre trattate questioni legate alla disabilità, al diritto alla progettazione di vita individuale e alle esperienze di assistenza personalizzata, come quelle implementate nel Comune di Bologna.

I partecipanti ai workshop avranno la possibilità di ottenere crediti formativi e deontologici per diverse figure professionali, tra cui assistenti sociali, infermieri, psicologi, geriatri e caregiver.

Un impegno strategico per il futuro

Amalia Maggioli, Consigliere Delegato del Gruppo Maggioli, sottolinea l'importanza di questo incontro: “Organizzare momenti di approfondimento come il Forum di Bari è fondamentale per continuare a riflettere su un tema di grande attualità, come quello della non autosufficienza. Le nuove tecnologie, in particolare l’Intelligenza Artificiale, offrono opportunità inedite per il miglioramento dei servizi di assistenza e per alleviare il carico psicologico che grava su chi si prende cura delle persone fragili. Questo evento fa parte di un progetto nazionale che mira a creare connessioni tra i vari territori e a promuovere best practices a livello nazionale.”

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale Forum N.A. Bari.