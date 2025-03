L’undicesimo “Festival internazionale dell’Aquilone” si presenta

MARGHERITA DI SAVOIA – Il Festival Internazionale dell’Aquilone arriva alla sua undicesima edizione, pronto a portare ancora una volta in Puglia gli affascinanti colori e l'energia degli aquiloni provenienti da tutto il mondo. Il programma dell’edizione 2025 verrà presentato alla stampa il 19 marzo, alle ore 11:00, presso il Porto Canale di Margherita di Savoia (BT), alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui:

Gianfranco Lopane , assessore al turismo della Regione Puglia

, assessore al turismo della Regione Puglia Antonio Capacchione , presidente di Asba (Associazione Stabilimenti Balneari Margherita di Savoia)

, presidente di Asba (Associazione Stabilimenti Balneari Margherita di Savoia) Bernardo Lodispoto , sindaco di Margherita di Savoia

, sindaco di Margherita di Savoia Antonino Indelicato , comandante della Capitaneria di Porto di Barletta

, comandante della Capitaneria di Porto di Barletta Luca Scandale, direttore di Pugliapromozione

La conferenza stampa sarà seguita da eventi esclusivi per i giornalisti accreditati, tra cui la cerimonia che segna la “divisione del mare” per la pesca tradizionale delle seppie e un affascinante tour conoscitivo del territorio, che toccherà la Salina e il Museo del Sale. Il tour inizierà alle ore 12.30, seguito da una degustazione di prodotti tipici locali, prevista per le 13.30 presso l’Istituto Alberghiero “Aldo Moro”. La giornata si concluderà con una visita al Castello Svevo di Barletta.

Il Festival Internazionale dell’Aquilone si terrà dal 1° al 4 maggio 2025, ma sarà preceduto da un prefestival che avrà luogo dal 24 al 30 aprile. L’evento, organizzato da Asba, è diventato un appuntamento imperdibile per appassionati di aquiloni, turisti e famiglie, con la possibilità di ammirare spettacoli straordinari di volo e di scoprire le bellezze naturali e culturali della Valle dell’Ofanto.

Ogni anno, il festival attira visitatori da tutto il mondo, offrendo l’opportunità di scoprire la tradizione e la cultura locale in una cornice di grande spettacolo.