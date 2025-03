Francavilla Fontana: 71enne accoltella il figlio dopo una lite, muore in ospedale

FRANCAVILLA FONTANA -Un tragico epilogo per un rapporto conflittuale segnato da tensioni e scontri ripetuti. Un uomo di, residente a, è stato arrestato con l’accusa didopo aver accoltellato il figlio, morto oggi pomeriggio all’ospedaledopo

Il dramma si è consumato nella serata di ieri, al culmine di un violento litigio avvenuto all’esterno dell’abitazione familiare, situata fuori dal centro abitato. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, l’anziano avrebbe impugnato un coltello e colpito più volte il figlio all’addome e in altre parti del corpo.

Trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Francavilla Fontana e poi al Perrino, il 44enne ha lottato tra la vita e la morte fino al decesso avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi.

Un rapporto difficile segnato da tensioni e richieste di denaro

Gli investigatori ipotizzano che all’origine dell’ennesima lite vi fossero problemi di tossicodipendenza da parte della vittima, che da tempo chiedeva con insistenza denaro al padre. Fonti investigative riferiscono di frequenti scontri tra i due, caratterizzati da toni accesi e un clima di tensione perenne.

Questa volta, però, il confronto è degenerato in tragedia: il 71enne ha reagito con violenza, ferendo mortalmente il figlio con un’arma da taglio. Già nella serata di ieri, i carabinieri avevano fermato l’anziano con l’accusa di tentato omicidio, che ora è stata aggravata in omicidio volontario.

Indagini in corso: attesa l'autopsia e l'interrogatorio dell’indagato

Il pubblico ministero di Brindisi potrebbe disporre nelle prossime ore l’autopsia sul corpo del 44enne, per chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione. Intanto, per l’anziano indagato è atteso l’interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip, durante il quale potrà fornire la sua versione dei fatti e spiegare cosa sia accaduto in quegli attimi drammatici.