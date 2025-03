Bitonto, 'Cinema in rinascita' prosegue con Pippo Mezzapesa e Vito Palmieri

BITONTO - Continua a Bitonto la rassegna “Cinema in Rinascita: tra storie e sguardi”. Un'iniziativa organizzata dall’associazione Just Imagine, in sinergia con il Comune di Bitonto, che, dopo la chiusura dell’ultimo cinema cittadino, vuole proporre nuove occasioni di incontro e riflessione sulla settima arte. Una rassegna dedicata ai talenti cinematografici bitontini che hanno contribuito a dare lustro alla regione e al panorama culturale nazionale e internazionale.Questa sera alle 19.30, nel Teatro Traetta, cuore pulsante della cultura cittadina, appuntamento con “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa, che affronta la drammaticità delle dinamiche mafiose e che ha conquistato numerosi premi e riconoscimenti, incluso il David di Donatello per la miglior canzone originale. Un film che rientra nella prima sezione della kermesse cinematografica, dedicata al tema “La mafia e la giustizia riparativa”.Seguirà, domani, sempre alle 19.30 nel Teatro Traetta, “Riparazioni” di Vito Palmieri, documentario che esplora il tema della giustizia riparativa con una prospettiva coinvolgente e commovente. Seguirà il 19 marzo, la proiezione di “La frontiera” di Savino Carbone, film dedicato all’opera dell’intellettuale Alessandro Leogrande, che affronta i temi dello sfruttamento nelle campagne pugliesi, delle migrazioni e della “questione Taranto”.Dopo i tre appuntamenti di marzo, la rassegna riprenderà a maggio con la seconda parte dedicata al tema “Il presente e il patrimonio da proteggere per inventare un futuro”. Il 14 maggio sarà proiettato “Il corpo dei giorni” di Saverio Cappiello, un film che ha partecipato al 40° Torino Film Festival, che ci guida in un viaggio emozionale attraverso la memoria e l'intimità dei protagonisti. Il 15 maggio, con “Biopatriarchi”, Lorenzo Scaraggi racconterà le sfide legate alla biodiversità e all’agricoltura sostenibile in Puglia.La rassegna si concluderà a settembre con “Un ponte del nostro tempo” di Raffaello Fusaro, documentario che racconta la visione e l'impegno dietro la costruzione del Ponte di Genova, un simbolo di speranza e rinascita per tutte le nostre città.