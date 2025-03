Grande successo alla prima di "Miseria e Nobiltà" al Teatro Parrocchiale B.V.M. di Loreto di Trinitapoli

- Domenica 9 marzo, il Teatro Parrocchiale di Trinitapoli ha aperto le sue porte al pubblico per un evento che non ha deluso le aspettative: la prima rappresentazione della commedia napoletana "Miseria e Nobiltà" di Eduardo Scarpetta. L'evento, organizzato dalla Parrocchia Beata Vergine Maria di Loreto in collaborazione con il Circolo Lauretano Anspi, ha riscosso un grande successo, richiamando un pubblico entusiasta che ha riempito il salone parrocchiale per assistere a una delle commedie più amate e divertenti.

La serata ha visto protagonisti i membri della compagnia teatrale "Il l'Attore", un punto di riferimento per la comunità locale che, con passione e dedizione, ha portato in scena una performance di alto livello. Il cast, composto da attori talentuosi e ben affiatati, ha dato vita ai personaggi di "Miseria e Nobiltà" con interpretazioni coinvolgenti, riuscendo a trasmettere al pubblico tutta l'energia e la comicità di questa commedia classica. Tra i protagonisti, si sono distinti Davide Latella, Federica Marrone, Don Silvio Caldarola, Francesca Marrone, Martina Pedone, Francesco Reggio, Francesco Maffei, Mariapia Mininni, Antonio Ignazio Mininni, Sergio Senatore, Michele Peschechera, Mariagrazia Mongella, Michela Leone, Cosimo Damato, Raffaella Murgolo, Gerardo Pappagallo e Mimmo Cavaliere.

La cura per i dettagli scenici è stata affidata a una squadra di professionisti. Anna Grazia Di Biase si è occupata della scenografia e dei costumi, mentre la dizione è stata seguita da Antonella Di Biase. Il trucco e parrucco sono stati curati da Stefano Veneziano, mentre il comparto audio è stato gestito da Stefano Monterisi, Ruggiero Serafini, Domenico Triglione e Daniele Latella. Sul fronte tecnico-scenico, l’operato è stato a cura di Michele Villani, Giuseppe Regano, Michele Maggio e Rosario Acquaviva, con la regia magistrale di Francesco Abbattista.

A presenziare la serata inaugurale, erano presenti anche il Presidente del Circolo Lauretano Anspi e padrone di casa, Mons. Giuseppe Pavone, parroco della Parrocchia Beata Vergine Maria di Loreto, che ha accolto calorosamente il pubblico, sottolineando l'importanza di questi eventi per la comunità. Mons. Pavone ha evidenziato come il teatro rappresenti un momento di aggregazione e di crescita culturale. Presente alla prima anche il Sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo.

La prima serata è stata un successo straordinario, ma l'appuntamento non finisce qui. Fino al 16 marzo, il pubblico potrà ancora assistere a "Miseria e Nobiltà" in altre due repliche, il 15 e il 16 marzo, sempre con inizio alle 20:00. Non perdere questa occasione di immergerti nell'irresistibile comicità di Eduardo Scarpetta e di vivere un'esperienza teatrale unica, all'insegna del divertimento e della tradizione.

Foto della serata (alcuni scatti della commedia a cura di Peppino Beltotto, fotografo ufficiale delle tre serate dello spettacolo teatrale).