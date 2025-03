Il Monopoli batte la Casertana 1-0: decisivo Pellegrini nel finale

- Il Monopoli conquista una preziosa vittoria per 1-0 contro la Casertana allo stadio, nella. Una gara combattuta, risolta soltanto nei minuti finali grazie a un colpo di testa di Pellegrini.

La cronaca del match

Nel primo tempo, sono gli ospiti della Casertana a creare la prima occasione al 21’: Proia ci prova di destro, ma il tiro termina fuori. Il Monopoli risponde al 31’ con Scipioni, che va vicino al vantaggio. Al 45’, ancora la Casertana sfiora il gol con Kallon, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa, i padroni di casa aumentano la pressione: al 6’ è Falzerano ad avere una buona chance, senza trovare però la rete. Poco dopo, al 12’, Grandolfo di testa non riesce a schiacciare il pallone in porta. Lo stesso Grandolfo spreca un’altra occasione al 27’, lasciando la partita in equilibrio.

Il match si sblocca soltanto al 45’: il Monopoli si procura un calcio di rigore per un fallo di Fabbri su Valenti. Dal dischetto si presenta Pellegrini, che si vede respingere il tiro dal portiere Zanellati, ma sulla respinta è lo stesso Pellegrini ad avventarsi di testa, segnando il gol decisivo.

Situazione in classifica

Con questa vittoria, il Monopoli sale al terzo posto in classifica con 53 punti, consolidando la propria posizione in zona playoff. La Casertana, invece, resta ferma al diciassettesimo posto con 22 punti, in piena lotta per evitare la retrocessione.