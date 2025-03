Il talento pugliese Fernando Parisi regala un pomeriggio di musica e solidarietà alla RSSA 'Focolare' di Ostuni

OSTUNI (BR) – Un pomeriggio di solidarietà e beneficenza ha illuminato la RSSA per anziani "Focolare" di Ostuni, grazie al talento pugliese Fernando Parisi, originario di questa splendida città. L'artista ha regalato agli ospiti della struttura momenti di spensieratezza e felicità, esibendosi con alcuni dei suoi brani più amati, riscoprendo successi emblematici degli anni '60 e '70, tra cui "Riderà" e "Felicità". – Un pomeriggio di solidarietà e beneficenza ha illuminato la RSSA per anziani "Focolare" di Ostuni, grazie al talento pugliese Fernando Parisi, originario di questa splendida città. L'artista ha regalato agli ospiti della struttura momenti di spensieratezza e felicità, esibendosi con alcuni dei suoi brani più amati, riscoprendo successi emblematici degli anni '60 e '70, tra cui "Riderà" e "Felicità".





Fernando Parisi ha espresso la sua gratitudine verso la struttura "Focolare" per aver accolto con entusiasmo la sua proposta di offrire un momento di solidarietà a questi "Giovani Anziani", uomini e donne che ha incontrato per le strade di Ostuni. "Oggi li ho ritrovati qui, con le loro rughe che raccontano una vita di sacrifici. Molti di loro mi hanno riconosciuto e mi seguono sui social. Vedere le loro mani battere a ritmo ha reso il mio obiettivo una realtà. La musica è terapia; non esiste solo quella farmacologica. Momenti di spensieratezza portano positività a queste persone eccezionali, che ritornano a essere bambini" ha dichiarato l'artista.





L'evento ha visto la partecipazione anche dei familiari degli ospiti, che hanno apprezzato il gesto generoso di Parisi, sottolineando l'importanza di questi attimi di felicità condivisi.





Graziana Chirulli, educatrice della struttura, ha commentato: "Ringraziamo Fernando Parisi per questo momento che ha voluto regalare ai nostri ospiti. Ci ha donato un pomeriggio pieno di emozioni. Ho visto i nostri anziani sorridere e divertirsi; questi momenti fanno bene alla loro interiorità. Le famiglie dei nostri ospiti avevano gli occhi carichi di emozioni nel vedere i loro cari felici in questo pomeriggio di musica e coinvolgimento".





Concludendo, l’incontro ha dimostrato come la musica possa unire generazioni, portando gioia e conforto a chi ha vissuto tanto nella propria vita.