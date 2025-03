Incendio a Grumo Appula: Vigili del Fuoco in azione, evacuato un condominio

BARI - Ieri sera, un incendio è divampato in un deposito a piano terra situato in Piazza Caduti e Dispersi in Guerra, a Grumo Appula. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato fino alle due di notte per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.Dopo aver spento il rogo, sono stati effettuati accertamenti per verificare la presenza di monossido di carbonio residuo nel condominio e nelle abitazioni adiacenti, garantendo così la sicurezza dei residenti.Di particolare rilievo è stato il tempestivo intervento di alcuni Vigili del Fuoco fuori servizio, che prima dell’arrivo delle squadre operative hanno evacuato il condominio e tratto in salvo alcuni residenti. Grazie alla loro prontezza e al rapido intervento delle squadre, non si registrano danni a persone.