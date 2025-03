La Band di Babbo Natale sfila mascherata per i bambini del Fazzi e dell’Oncologico

LECCE - Si chiude con una piacevolissima e allegrissima sorpresa il carnevale leccese. Martedì 4 marzo, a partire dalle ore 11.15, la Band di Babbo Natale lascerà per una volta i tradizionali vestiti per indossare particolari maschere di carnevale e sfilare sul piazzale dell’ospedale Vito Fazzi prima di trasferirsi davanti all’ingresso del Polo oncologico. Con la sua musica e la sua proverbiale allegria la band, guidata da Patrizia Coronese, allieterà i bambini e i ragazzini ricoverati nei reparti del Polo Pediatrico facendo dimenticare – anche per poco – le loro sofferenze e regalando un momento di allegria e spensieratezza.Il tema che accompagnerà questa singolare iniziativa è legato al film “Squid game”: una cinquantina di maschere sfileranno mettendo in scena una coreografia rivisitata rispetto alla nota serie televisiva nella quale centinaia di individui a corto di denaro accettano uno strano invito a competere in giochi per bambini. Li attende un premio invitante, ma la posta in gioco è alta e mortale.La musica e i costumi carnevaleschi diventano così un antidoto contro il potere dei soldi e la spasmodica ricerca del danaro. Lo slogan che accompagnerà la manifestazione, infatti, si richiama ai principi che dovrebbero accompagnare un percorso virtuoso, improntato alla pace, all’uguaglianza e alla solidarietà, soprattutto in un momento delicato come questo nel quale soffiano forte i venti di guerra: “Il denaro non deve diventare più importante dei valori fondamentali dell’umanità”, si legge in un cartello che campeggerà durante la sfilata.Una iniziativa significativa e suggestiva alla quale potranno assistere tranquillamente anche medici, infermieri, operatori socio sanitari, pazienti e visitatori delle due strutture sanitarie.La Band di Babbo Natale - oltre ad essere nella rete SoloXLoro, della quale fanno parte 14 associazioni a supporto della nascita del Polo pediatrico del Salento - da qualche anno dedica la sua incessante attività ad importanti raccolte fondi per offrire il proprio contributo a supporto del Polo pediatrico. Una battaglia portata avanti con amore, tenacia e passione da 14 anni dall’associazione Tria Corda.