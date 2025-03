Taranto, Simone Cristicchi e Amara con lo spettacolo 'Torneremo ancora - Concerto mistico per Franco Battiato' al Teatro Orfeo

TARANTO - Sabato 8 marzo alle 21.00, al Teatro Orfeo di Taranto, per la Stagione Eventi musicali 2024-2025, in programma "Torneremo ancora – Concerto mistico per Franco Battiato", con Simone Cristicchi e Amara, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti. Insieme con Cristicchi e Amara, lo stesso direttore Sivilotti al pianoforte, il soprano Franca Drioli e il percussionista Ut Ghandi. - Sabato 8 marzo alle 21.00, al Teatro Orfeo di Taranto, per la Stagione Eventi musicali 2024-2025, in programma "Torneremo ancora – Concerto mistico per Franco Battiato", con Simone Cristicchi e Amara, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti. Insieme con Cristicchi e Amara, lo stesso direttore Sivilotti al pianoforte, il soprano Franca Drioli e il percussionista Ut Ghandi.





La Stagione Eventi musicali 2024/2025, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, a cura dell’Orchestra Magna Grecia, del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura, è realizzata in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, Programma Sviluppo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Baux Cucine, Varvaglione Vini. Poltronissima: 66euro; Platea e Prima galleria: 49,50euro; Seconda galleria: 38,50euro; Terza galleria: 27,50euro. Biglietti su Vivaticket. Info: OMG (3929199935).





Lo spettacolo "Torneremo ancora – Concerto mistico per Franco Battiato" è ispirato al repertorio mistico del grande cantautore siciliano, interpretando con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale la sua opera. Il concerto è un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa in una nuovissima veste grazie agli arrangiamenti dello stesso Sivilotti. Pochi sono gli artisti come Franco Battiato, capaci con le loro opere di "cucire" terra e cielo, raggiungendo quella rara armonia in grado di risvegliare e accarezzare l’anima.





Con "Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato", Cristicchi e Amara daranno voce al patrimonio inestimabile di Battiato, in cui alla forma canzone si sposa una profonda tensione spirituale: dalla preghiera universale "L’ombra della Luce" alla struggente "La cura", passando per "E ti vengo a cercare" fino a "Torneremo ancora", il suo ultimo brano inciso e non a caso il titolo scelto per il concerto.





«Ho sempre ammirato la libertà in Battiato – dice Cristicchi – gli devo molto, devo molto alla sua infinita grazia, al suo modo di concepire l’arte come "missione" per aiutare la crescita e l’evoluzione spirituale dei propri contemporanei; Battiato è un punto di non ritorno: c’è un prima e un dopo di lui, nessun altro: è stato l’unico cantore di un divino che non ha mai saputo di incensi e sagrestie».





«Con questo progetto – prosegue l’artista – sento l’emozione e il privilegio di interpretare insieme ad Amara il suo repertorio mistico, e immergermi ancora più profondamente in quei messaggi che valicano i confini del tempo».





Prossimo appuntamento, con inaugurazione del Mysterium Festival: "Te Deum", venerdì 28 marzo, alle 21.00, Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto. Biglietti su Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (3929199935).