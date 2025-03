La Molfetta Night Run sta per tornare: il 10 maggio la corsa tra le vie della città

MOLFETTA - La Molfetta Night Run sta per tornare, più spettacolare che mai. L'appuntamento è per il 10 maggio, quando la città si trasformerà in un palcoscenico di colori, energia e allegria.

Un evento atteso e coinvolgente

Giunta alla sua settima edizione, la corsa non competitiva più attesa dell'anno è organizzata dalla società di eventi Studio360 in collaborazione con l’Asd Free Runners Molfetta. La partenza è prevista alle ore 21 da Piazza Garibaldi, ma la festa inizierà già dalle 19 con musica, animazione e numerosi eventi per coinvolgere e intrattenere grandi e piccoli.

Un omaggio all'identità nazionale

I partecipanti indosseranno maglie azzurre, in linea con la campagna di comunicazione “Una notte italiana”. La serata sarà accompagnata da musica e contenuti a tema, offrendo un viaggio sonoro che celebrerà la cultura italiana. Ogni passo sarà un tributo alla diversità e all'inclusione.

Un evento per tutta la famiglia

Dalle 18, in anteprima, ci sarà la Baby Run, una corsa dedicata ai bambini fino a 10 anni, un'occasione speciale per le famiglie di partecipare con entusiasmo e sicurezza. Inoltre, non mancheranno attività di intrattenimento, degustazioni gastronomiche e momenti di condivisione, rendendo la Molfetta Night Run un evento imperdibile per tutti.

Un evento senza competizione, solo divertimento

Grazie alla partnership con Radionorba e Inchiostro di Puglia, oltre al supporto del Comune di Molfetta e delle sue aziende municipalizzate, la corsa non avàrà valore competitivo. L'obiettivo principale è favorire la partecipazione e il divertimento, senza premiazioni ma con la possibilità di scegliere un percorso di cinque o dieci chilometri.

Il cuore pulsante dell'evento: il Villaggio dei Runners

Grande centralità avrà il “Villaggio dei Runners”, situato nella villa comunale, che sarà il punto di ritrovo per i partecipanti prima e dopo la corsa. Già dalla mattina dell'11 maggio, i partecipanti potranno ritirare i kit gara e vivere momenti di aggregazione.

Come partecipare

Partecipare è semplicissimo: le iscrizioni sono già aperte e basta visitare il sito ufficiale www.molfettanightrun.it per completare la registrazione. Che si tratti di una corsa, una passeggiata o un momento di condivisione con amici, colleghi o familiari, la Molfetta Night Run promette di regalare un'esperienza indimenticabile in un'atmosfera di festa e inclusività.