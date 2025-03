Lecce: eseguiti interventi a tutela della salute pubblica e del territorio urbano

LECCE - Questa mattina, in un'area lungo via Puglia, sono stati messi a dimora 25 piante e 25 arbusti nell'ambito del progetto Conad "Natura in città". L'iniziativa ha coinvolto alcune scolaresche. Non solo. L'assessore Severo Martini fa sapere che sono in corso azioni per scongiurare la diffusione della processionaria. Nei giorni scorsi sono stati effettuati interventi di bonifica in viale Giovanni Paolo II e in via Monteroni.

L'assessore informa che gli operatori comunali interverranno nei siti indicati dai cittadini. Pertano, invita tutti a segnalare luoghi e situazioni dove viene verificata la presenza del lepidottero infestante, telefonando al numero 0832/682583 oppure 0832/682766 o con una email a sportello.ambiente@comune.lecce.it